Mykhaïlo Fedorov, fugace ministre de la Défense de l'Ukraine. Image: getty

Commentaire

Zelensky a pris une décision dangereuse et absurde

Alors que la guerre semble enfin commencer à tourner en faveur de l'Ukraine, le jeune ministre de la Défense Mykhaïlo Fedorov est contraint de quitter ses fonctions. Une erreur.

Kurt Pelda / ch media

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Des milliers de personnes ont manifesté, jeudi, à Kiev, et dans d'autres grandes villes ukrainiennes contre le limogeage de Mykhaïlo Fedorov, le ministre de la Défense de 35 ans. Bien que ce spécialiste des technologies et de la numérisation n'ait occupé ce poste qu'environ six mois, il est considéré par la population comme le ministre de la Défense le plus compétent depuis le début de la guerre, et pour certains même comme le meilleur ministre du gouvernement. Le président Volodymyr Zelensky n'a donné aucune explication à cette décision.

Aussi charismatique et habile soit-il sur la scène internationale, Zelensky se révèle un piètre gestionnaire en politique intérieure. En l'espace d'environ douze mois, il commet pour la deuxième fois une grave erreur d'appréciation de la situation politique. La précédente concernait la lutte contre la corruption au sein de son entourage immédiat, que le président avait tenté d'entraver. Cette fois, il sacrifie son meilleur ministre parce que celui-ci était en conflit avec le commandant en chef des forces armées, formé et façonné par l'école militaire soviétique.

Des Ukrainiens manifestaient ce jeudi 16 juillet à Kiev contre le limogeage du ministre de la Défense. Keystone

Une armée de papier

La rupture entre Mykhaïlo Fedorov et le général Oleksandr Syrsky ne peut pas être réduite à un simple conflit de générations. Né en 1965 et d'origine russe, Syrsky est un militaire rigide qui a longtemps refusé de comprendre que les drones et les robots terrestres sont en train de révolutionner totalement la guerre. Dans le même temps, il agit comme un microgestionnaire en s'immisçant jusque dans les décisions des commandants de bataillon au front, depuis sa table de cartes installée dans un bunker loin des combats.

Alors même que les drones, ainsi que les structures de commandement et de communication indispensables à leur utilisation, reposent sur une numérisation très poussée, l'armée ukrainienne reste, sous Syrsky, une armée de papier. Une grande partie de la bureaucratie, déjà écrasante, continue d'être gérée à coups de piles interminables de documents ou, plus exactement, repoussée indéfiniment.

Ainsi, des soldats souhaitant être mutés dans une autre unité en raison d'un commandant alcoolique voient leur demande bloquée pendant des mois, officiellement parce que leur dossier papier aurait été égaré. Résultat: ces militaires veulent se battre, mais restent condamnés à l'inactivité pendant de longs mois faute de quelques documents et tampons administratifs. C'est cette armée-là que le général Syrsky dirige.

Voici Oleksandr Syrsky, le chef des armées ukrainiennes. Image: twitter @finkenbein1

Des succès menacés

Mykhaïlo Fedorov voulait changer cet état de fait, mais il s'est constamment heurté à Syrsky et à d'autres hauts gradés, qui lui reprochaient — non sans une part de raison — son absence d'expérience militaire. C'est pourtant Fedorov qui, au début de l'année, est parvenu, lors d'un entretien téléphonique avec Elon Musk, à convaincre celui-ci de désactiver les antennes satellitaires Starlink utilisées par les forces russes. Cette décision a marqué un tournant dans la guerre. Dès lors, les drones ukrainiens ont commencé à frapper les lignes d'approvisionnement russes loin derrière le front. Oleksandr Syrsky qui maîtrise mal l'anglais n'aurait jamais été capable d'obtenir un tel résultat.

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Nombre de projets liés aux drones avaient certes été lancés avant l'arrivée de Fedorov au ministère, mais celui-ci en a accéléré le développement, notamment grâce à sa jeunesse, à ses compétences techniques et à son excellent anglais, qui lui ont permis de convaincre plusieurs entrepreneurs américains influents.

C'est également vrai dans le domaine de l'intelligence artificielle, notamment auprès d'Eric Schmidt, ancien dirigeant de Google, qui soutient la production du drone Hornet, essentiel pour l'Ukraine, ou encore auprès d'Alex Karp, directeur général de Palantir, dont les solutions permettent à Kiev d'analyser efficacement d'immenses quantités de données, notamment issues de la reconnaissance aérienne. Grâce à cela, l'Ukraine a pris une avance stratégique sur Moscou dans l'utilisation des nouvelles technologies.

Des recruteurs corrompus

Au moment même où la guerre semble commencer à tourner en faveur de l'Ukraine, Zelensky écarte l'homme le plus important de son gouvernement, dans le cadre d'un nouveau remaniement ministériel d'ampleur. Il accorde davantage de valeur à la loyauté de Syrsky qu'aux compétences de Fedorov et maintient ainsi en fonction un commandant en chef tout au plus médiocre. Il semble en outre que la popularité croissante de Fedorov soit devenue gênante pour le président.



Selon plusieurs médias ukrainiens, Zelensky reprocherait au ministre sortant de ne pas avoir résolu le problème du recrutement de nouveaux soldats. Plusieurs centaines de milliers d'hommes en âge d'être mobilisés — certaines sources évoquent jusqu'à deux millions — se cacheraient pour échapper aux équipes de recrutement.

Rappelons que ces dernières ne sont autorisées à intervenir que dans l'espace public. C'est pourquoi les contrôles sont fréquents dans les rues et dégénèrent parfois en altercations lorsque des hommes ne sont pas en mesure de présenter des documents militaires en règle. Les critiques accusent ces équipes mobiles d'embarquer de force certains hommes afin de leur extorquer ensuite d'importantes sommes d'argent en échange de leur libération.

Or ces militaires corrompus sont, en définitive, placés sous l'autorité du général Syrsky. C'est donc à lui qu'il incomberait de mettre fin à ces pratiques scandaleuses. Il en va de même pour certaines unités spéciales qu'il privilégie, où les soldats jugés indisciplinés seraient soumis à de très mauvais traitements. Les accusations vont jusqu'à évoquer des actes de torture. En sacrifiant Fedorov au profit de Syrsky, Zelensky envoie un très mauvais signal à l'approche de ce qui pourrait être les mois décisifs de la guerre. (trad. hun)