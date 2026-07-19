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L'influenceur Andrew Tate a été arrêté à Miami

FILE - Andrew Tate, right, and his brother Tristan arrive an event, April 11, 2026, in Miami. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, Pool, File) Tate Brothers
L'influenceur masculiniste américano-britannique Andrew Tate et son frère Tristan ont été arrêtés samedi à Miami.Keystone

L'influenceur Andrew Tate a été arrêté à Miami

Connu pour ses prises de position masculinistes, Andrew Tate a été arrêté avec son frère à Miami. Le Royaume-Uni réclame leur extradition dans une affaire impliquant notamment des accusations de viol et d'exploitation sexuelle.
19.07.2026, 06:5519.07.2026, 06:55

L'influenceur masculiniste américano-britannique Andrew Tate et son frère Tristan ont été arrêtés samedi à Miami, aux Etats-Unis, à la demande du Royaume-Uni qui réclame leur extradition pour viols présumés.

Sollicités par l'AFP, les US Marshals, un service de police fédéral américain chargé de traquer les fugitifs et d'exécuter les décisions de justice, ont confirmé une information du média TMZ, qui a publié une vidéo de l'arrestation. Ils se sont refusés à en décrire le motif, le mandat d'arrêt étant scellé.

La police rouvre une enquête pour viol contre Andrew Tate

Le parquet britannique a toutefois annoncé dans le même temps, dans un communiqué, que l'arrestation des deux frères avait eu lieu à la demande du Royaume-Uni, qui les réclame pour plusieurs dizaines de chefs d'accusation, dont des viols, des agressions et autres infractions à caractère sexuel et pédocriminel.

Andrew Tate, 39 ans, et son frère Tristan, 38 ans, sont recherchés au Royaume-Uni pour «viols, complicité d'exploitation sexuelle et infractions liées à des images indécentes d'un enfant», a écrit dans ce communiqué un responsable du parquet, Malcolm McHaffie, ajoutant qu'il existe à ce jour sept victimes présumées.

Misogynie et voitures de luxe

Andrew Tate, qui compte 10,8 millions d'abonnés sur X, est un ancien combattant professionnel de kickboxing qui a connu une célébrité fulgurante sur les réseaux sociaux à partir de 2016 avec des vidéos où il promeut des thèses masculinistes, exhibe ses muscles, fume des cigares, fascine les adolescents avec ses voitures de luxe et monnaie ses conseils aux hommes pour les aider à devenir riches.

Ce partisan déclaré du président américain Donald Trump, qui se fait appeler «Top G» ou «Cobra» sur internet, a été banni d'Instagram et de TikTok pour ses propos misogynes très agressifs.

Andrew Tate et son frère inculpés de viol et trafic d'êtres humains

Lui et son frère ont été incarcérés pendant quelques mois en Roumanie, où ils ont vécu plusieurs années, sous l'accusation d'avoir dupé plusieurs femmes à des fins d'exploitation sexuelle, y compris des mineures, avant d'être autorisés à quitter le pays, ce qu'ils ont fait en février 2025.

Plus tôt cette année, la police du Hertfordshire, au nord de Londres, avait annoncé qu'elle rouvrait une enquête sur des accusations de viol et d'agression sexuelle formulées par des femmes contre Andrew Tate entre 2014 et 2015.

Les frères Tate font également l'objet d'autres accusations de viol et de traite d'êtres humains, émanant de différentes femmes, sur lesquelles enquête la police du Bedfordshire, qui couvre leur ville natale de Luton, également au nord de Londres. Ils sont aussi accusés d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent au Royaume-Uni.

Andrew et Tristan Tate ont rejeté toutes ces accusations. (tib/ats)

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