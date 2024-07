++ Proche-Orient en direct ++

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a condamné l'«assassinat perfide» à Téhéran de son «frère», le chef politique du Hamas. «Que Dieu ait pitié de mon frère Ismaïl Haniyeh, tombé en martyr à la suite de cette odieuse attaque», a écrit Erdogan sur le réseau social X, dénonçant «la barbarie sioniste».

Bild: sda

«Cet acte ignoble vise à saboter la cause palestinienne, la glorieuse résistance de Gaza et la juste lutte de nos frères palestiniens et à démoraliser et intimider les Palestiniens», ajoute le chef de l'Etat turc. Le ministère turc des Affaires étrangères avait condamné plus tôt «l'ignoble assassinat» de Haniyeh.