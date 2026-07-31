++EN DIRECT: Crise migratoire Maroc-Espagne++

La police marocaine a arrêté vendredi matin une trentaine de jeunes, essentiellement des Marocains, à Fnideq, dans le nord du pays, selon un correspondant de l'AFP, après des heurts à proximité de la frontière avec l'enclave espagnole de Ceuta. Des milliers de candidats à l'émigration ont afflué ces derniers jours et se sont massés sur des collines en surplomb de la zone frontalière d'où ils caillassent les forces de l'ordre locales.Celles-ci ont tenté de les disperser à plusieurs reprises, en les aspergeant avec des canons à eau et des gaz lacrymogènes. Et au moins une trentaine de jeunes ont été interpellés, selon le correspondant, qui a noté une poursuite de l'afflux de personnes vers la zone montagneuse escarpée au-dessus du poste-frontière. Selon un photographe de l'AFP, des jeunes Marocains, rejoints par quelques migrants subsahariens, ont incendié dans la nuit de jeudi à vendredi des dizaines de véhicules.Parmi ceux-ci, des voitures de police mais aussi de nombreux taxis, parfois informels, ayant amené les candidats à l'émigration à Fnideq pour tenter de passer illégalement vers l'Espagne. Sur les images diffusées par l'AFP, on voit de nombreux véhicules calcinés, des pierres au sol et des dizaines de personnes, surtout des jeunes hommes, défiler derrière des barbelés, après avoir été refoulés dans la matinée de Ceuta.