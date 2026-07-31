++EN DIRECT: Crise migratoire Maroc-Espagne++

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Sanchez dénonce une rumeur des mafias ++ Macron renforce les contrôles

Suivez en direct les dernières infos sur la crise migratoire entre le Maroc et l'Espagne.
31.07.2026, 14:2731.07.2026, 14:28
  • Des dizaines de milliers de migrants ont franchi illégalement la frontière depuis le Maroc vers l'enclave espagnole de Ceuta.
  • Plusieurs personnes sont mortes noyées en tentant de passer par la mer.
  • Entre rumeurs d'assouplissements des contrôles et tentative de pression diplomatique, les raisons de cet afflux massif restent floues.
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14:12
Le Royaume-Uni a proposé son aide à l'Espagne, dit Andy Burnham
Le gouvernement britannique est en contact avec les autorités espagnoles pour leur proposer de l'aide face à l'afflux ces derniers jours de migrants en provenance du Maroc dans l'enclave de Ceuta, a indiqué vendredi le premier ministre Andy Burnham. «Il s'agit bien sûr avant tout d'une question relevant de la compétence du gouvernement espagnol, mais cela suscite des inquiétudes», a déclaré le dirigeant travailliste à des journalistes.

«Nous prenons actuellement contact avec le gouvernement espagnol, les autorités espagnoles, afin de leur apporter notre soutien, mais aussi pour mieux comprendre les implications de cette situation», a-t-il ajouté, sans préciser l'aide proposée.

14:11
Merz demande à Rabat de reprendre immédiatement les migrants
Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré vendredi attendre du Maroc qu'il «reprenne immédiatement les migrants en situation irrégulière» après l'afflux de dizaines de milliers de personnes vers l'enclave espagnole de Ceuta.

«L'Espagne veut et doit reprendre la situation à Ceuta en main le plus rapidement possible. Je salue donc l'intention de l'Espagne de ne pas laisser les migrants en situation irrégulière accéder au continent européen», déclare le dirigeant conservateur dans un communiqué.
14:10
La police marocaine arrête environ 30 personnes lors de heurts
La police marocaine a arrêté vendredi matin une trentaine de jeunes, essentiellement des Marocains, à Fnideq, dans le nord du pays, selon un correspondant de l'AFP, après des heurts à proximité de la frontière avec l'enclave espagnole de Ceuta. Des milliers de candidats à l'émigration ont afflué ces derniers jours et se sont massés sur des collines en surplomb de la zone frontalière d'où ils caillassent les forces de l'ordre locales.



Celles-ci ont tenté de les disperser à plusieurs reprises, en les aspergeant avec des canons à eau et des gaz lacrymogènes. Et au moins une trentaine de jeunes ont été interpellés, selon le correspondant, qui a noté une poursuite de l'afflux de personnes vers la zone montagneuse escarpée au-dessus du poste-frontière. Selon un photographe de l'AFP, des jeunes Marocains, rejoints par quelques migrants subsahariens, ont incendié dans la nuit de jeudi à vendredi des dizaines de véhicules.

Parmi ceux-ci, des voitures de police mais aussi de nombreux taxis, parfois informels, ayant amené les candidats à l'émigration à Fnideq pour tenter de passer illégalement vers l'Espagne. Sur les images diffusées par l'AFP, on voit de nombreux véhicules calcinés, des pierres au sol et des dizaines de personnes, surtout des jeunes hommes, défiler derrière des barbelés, après avoir été refoulés dans la matinée de Ceuta.

14:09
Macron demande de renforcer les contrôles à la frontière
Macron demande de renforcer les contrôles à la frontièreEmmanuel Macron a demandé au ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, de «renforcer les contrôles à la frontière avec l'Espagne», après l'afflux ces derniers jours de migrants en provenance du Maroc dans l'enclave espagnole de Ceuta, selon son entourage.

Le chef de l'Etat a par ailleurs souligné que «la France se tient prête à apporter aux autorités espagnoles tout l'appui nécessaire, si celles-ci en expriment le besoin, y compris au travers (...) Frontex», l'agence de l'Union européenne chargée du contrôle des frontières, a-t-on ajouté de même source.

14:09
Sanchez dénonce une rumeur lancée par des mafias
Le premier ministre espagnol Pedro Sánchez a estimé vendredi que la crise migratoire en cours à Ceuta était liée à une interprétation malhonnête «par les mafias» d'une récente décision de justice statuant sur la reconduite des migrants arrivés par la mer. «Ce qui ressort des échanges que nous avons eus avec les autorités marocaines, c'est une lecture intéressée que les mafias de trafiquants d'êtres humains ont fait d'un arrêt de la Cour suprême» espagnole, a-t-il dit.

Selon cet arrêt, «il n'est pas possible de reconduire à la frontière les personnes qui seraient arrivées en Espagne par la mer», a expliqué Pedro Sánchez, ajoutant que «cette interprétation» s'était «répandue comme une traînée de poudre ces dernières heures».

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de Thomas Seibert, Istanbul
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Des migrants débarquent sur une plage en plein jour
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