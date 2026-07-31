++EN DIRECT: Crise migratoire Maroc-Espagne++

Le gouvernement britannique est en contact avec les autorités espagnoles pour leur proposer de l'aide face à l'afflux ces derniers jours de migrants en provenance du Maroc dans l'enclave de Ceuta, a indiqué vendredi le premier ministre Andy Burnham. «Il s'agit bien sûr avant tout d'une question relevant de la compétence du gouvernement espagnol, mais cela suscite des inquiétudes», a déclaré le dirigeant travailliste à des journalistes.
«Nous prenons actuellement contact avec le gouvernement espagnol, les autorités espagnoles, afin de leur apporter notre soutien, mais aussi pour mieux comprendre les implications de cette situation», a-t-il ajouté, sans préciser l'aide proposée.
«Nous prenons actuellement contact avec le gouvernement espagnol, les autorités espagnoles, afin de leur apporter notre soutien, mais aussi pour mieux comprendre les implications de cette situation», a-t-il ajouté, sans préciser l'aide proposée.