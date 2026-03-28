Attaque mortelle dans une école au Chili

Un élève de 18 ans a poignardé à mort une surveillante et blessé quatre personnes dans un établissement scolaire de Calama, au nord du Chili.

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L’agression, rare dans le pays, suscite une vive émotion alors que les circonstances et les motivations restent à éclaircir. Image: EPA EFE

Un élève de 18 ans a tué à l'arme blanche une surveillante et blessé quatre personnes, dont trois mineurs, vendredi dans un établissement scolaire du nord du Chili, a annoncé le gouvernement.

Cette attaque, inhabituelle dans le pays et dont les motivations font l'objet d'une enquête, s'est produite au sein d'un établissement privé de Calama (environ 1500 km au nord de Santiago) qui accueille des élèves de 6 à 18 ans.

L'assaillant, qui a été arrêté, s'en est pris à ses camarades et à deux employées de l'établissement qui ont tenté de l'arrêter.

«On nous a confirmé le décès d'une surveillante de l'établissement» La Sécurité Trinida Steinert.

Trois mineurs ont été blessés et une autre surveillante se trouve «dans un état grave», a-t-elle ajouté.

La victime, âgée de 59 ans, est décédée sur les lieux de l'attaque.

L'agresseur était en possession d'«objets tranchants» et de gaz poivre, selon la ministre.

Les cours ont été suspendus et l'ensemble de l'établissement a été évacué. (dal/ats/afp)