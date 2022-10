Après les drones, les missiles? L'Iran augmenterait ses livraisons à la Russie

Le président russe Vladimir Poutine serre la main du président iranien Ebrahim Raisi en juillet dernier. Image: EPA SPUTNIK POOL

Les experts militaires américains craignent que la Russie ne développe bientôt sa propre production de drones en se basant sur les modèles iraniens. Ils s'attendent, en outre, à ce que la coopération militaire russo-iranienne s'intensifie encore.

Michael Wrase, Limassol / ch media

La revue spécialisée Military Watch Magazine décrit les drones iraniens livrés à l'armée russe depuis la fin de l'été comme «un mélange de missiles de croisières et d'avions sans pilote». Ils seraient composés de composants électroniques disponibles sur le marché libre et relativement primitifs sur le plan technique. Mais ils poseraient tout de même des problèmes aux forces armées ukrainiennes, car elles seraient «dépassées par la quantité de missiles utilisés».

«La moitié des Shahed-136 iraniens sont certes abattus. Néanmoins, les Russes n'ont pas à se soucier des chiffres et peuvent, par leurs frappes, provoquer une usure considérable chez les Ukrainiens», explique Samuel Bendett, experts en drones au Center for Naval Analyses, financé par le gouvernement américain. Si seulement la moitié des drones atteignaient finalement leur cible, ce serait encore un succès.

Cette image non datée et publiée par la Direction des communications stratégiques de l'armée ukrainienne montre l'épave de ce que Kiev a décrit comme un drone iranien Shahed abattu en Ukraine. Image: sda

Les besoins russes en matière d'armement sont élevés

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la Russie aurait commandé 2400 drones de type Shahed-136 et Shahed-131 à l'Iran. Les experts militaires américains indiquent un chiffre légèrement inférieur. Ils craignent que la Russie ne mette bientôt en place sa propre production de masse selon les spécifications des modèles iraniens. Ils s'attendent en outre à ce que la coopération militaire russo-iranienne s'intensifie encore.

Un Shahed-136 iranien en action. Image: Twitter

Le besoin en biens d'armement est en tout cas présent au vu de l'utilisation massive et gaspillée de matériel de guerre par la Russie dans la guerre en Ukraine. Le besoin en missiles et en missiles de croisière, que les Iraniens ont également en grande quantité dans leurs arsenaux, est particulièrement important. On ne sait pas s'ils ont déjà été livrés ou même utilisés, mais cela semble possible.

Le portail Internet de la chaîne de télévision iranienne Press TV a publié, la semaine dernière, un reportage décrivant l'impact d'un «missile tactique de grande puissance» dans la localité de Bogoroditchne, dans l'est de l'Ukraine. On peut lire dans cet article:

«Le diamètre estimé du trou créé par l'impact du missile est de 18 à 20 mètres et sa profondeur de six à sept mètres, ce qui indique qu'il s'agit du missile tactique iranien Kheibar Shekan».

Ce missile à longue portée, soi-disant «très précis» et d'une portée de 1450 kilomètres, n'a été présenté qu'en février de cette année, à l'occasion des festivités du 43e anniversaire de la révolution islamique, et a été salué comme une «percée stratégique». Les diplomates européens à Téhéran estiment qu'il est «difficilement imaginable» que les Iraniens laissent une telle arme aux Russes.

Un missile iranien Kheibar Shekan. Image: EPA

Des missiles à courte portée pour le chef du Kremlin

«Il s'agit finalement du meilleur missile guidé dont disposent actuellement les Iraniens». «La livraison d'autres missiles» est en revanche «possible, voire probable», ont poursuivi les diplomates. Le gouvernement américain semble également partager cette appréciation. D'après un dossier récent du Washington Post, les «conditions de livraison d'armes supplémentaires à l'armée russe, dont deux types de missiles sol-sol iraniens», auraient été négociées le 18 septembre à Moscou.

Le journal se réfère à «des fonctionnaires d'un pays allié des Etats-Unis qui surveille de près les activités d'armement de l’Iran». Les services de renseignement occidentaux, poursuit le Washington Post, sont partis du principe que la livraison de missiles Fateh-110 et Zolfaghar étaient en préparation. Ce dernier peut également être équipé d'armes à sous-munitions. Il s'agit de deux missiles balistiques à courte portée qui peuvent atteindre des cibles à une distance de 300 et 700 kilomètres.

Cette photo d'archive, publiée en 2010 par le ministère iranien de la Défense, montre le lancement d'un Fateh-110 par les forces armées iraniennes Image: AP Iranian Defense Ministry

La livraison d'autres drones serait également prévue — ce que l'Iran a de nouveau démenti. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a, en effet, déclaré:

«La République islamique considère que les informations sur les livraisons de drones destinés à être utilisés dans la guerre d'Ukraine de la Russie sont infondées et ne les confirme pas.»

Les parties au conflit devraient résoudre leurs problèmes par des moyens politiques et sans violence.