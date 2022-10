La violence des attaques de drones kamikazes sur Kiev en 11 images

Une série d'explosions ont été entendues au petit matin à Kiev. Les attaques ont visé la population et, pour l'heure, on compte six victimes.

Nouvelles attaques de drones sur Kiev. La capitale ukrainienne a été secouée ce lundi matin par plusieurs explosions liées à des attaques de drones kamikazes russes. Elles ont fait au moins six morts, selon Kiev. Moscou affirme pour sa part avoir atteint ses objectifs.

Le président ukrainien a condamné ces nouvelles attaques: «Toute la nuit, et toute la matinée, l'ennemi terrorise à la population civile. Des drones kamikazes et des missiles attaquent l'Ukraine. Un immeuble résidentiel de Kiev a été touché», a précisé, Volodymyr Zelensky: «L'ennemi peut attaquer nos villes, mais il ne nous brisera pas», a-t-il sur Telegram.

Plusieurs bâtiments ont été détruits lors des frappes russes sur Kiev. image: Anadolu

On ignore encore s'il y avait des victimes et quelle était l'ampleur des destructions. image: Anadolu

Selon le maire de la ville, Vitali Klitschko, 18 personnes ont jusqu'à présent été sauvées d'un immeuble d'habitation touché. image: keystone

Il ne peut pas encore donner d'informations sur d'éventuelles victimes. image: keystone

Les attaques ont été menées avec des drones Shahed-136 vendus par l'Iran à la Russie. image: keystone

Les soldats ukrainiens tentent... image: keystone

... d'arrêter les drones à la dernière seconde avec des fusils d'assaut. image: keystone

Selon l'état-major ukrainien, 37 drones Shahed-136 et 3 missiles ont pu être arrêtés. image: Anadolu

L'alerte aérienne a duré trois heures à Kiev. image: keystone

La municipalité a appelé les gens à rester prudents malgré tout et... image: keystone

… à se rendre immédiatement dans des abris en cas de nouvelle alerte. image: keystone

Les attaques de drones montrent le désespoir de la Russie dans la guerre, mais elles n'aideront pas l'agresseur, a fait savoir le chef du bureau du président, Andriï Iermak. «Nous avons besoin de plus de systèmes pour la défense aérienne et le plus tôt possible», a-t-il expliqué.

Outre la capitale ukrainienne Kiev, la Russie a également bombardé d'autres régions du pays lundi, selon les autorités locales. Des explosions ont été signalées dans les régions de Soumy, Dnipropetrovsk et Odessa. Des blogueurs militaires russes proches du Kremlin ont fait état de tirs notamment sur l'infrastructure énergétique du pays.

Le chef du Kremlin Vladimir Poutine avait annoncé de telles attaques en représailles d'une énorme explosion qui a partiellement détruit le pont de Crimée. Un ouvrage symbolique et stratégique reliant le territoire russe à la péninsule de Crimée, annexée en 2014 par Moscou. (ats/dpa/mlu/jah)