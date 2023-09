Les routes ont reçu 66% d'investissements de plus que le rail

Des voitures et quelques piétons le long de la route de Ferney, dans le canton de Genève. Keystone

La situation s'est quelque peu améliorée ces dernières années au niveau européen, mais l'écart reste alarmant, de quoi inquiéter les défenseurs de la mobilité douce.

Les pays européens ont consacré entre 1995 et 2018 1500 milliards d'euros aux infrastructures routières contre seulement 930 milliards au rail, selon une étude publiée mardi par Greenpeace. L'ONG demande de «rediriger» les financements.

«Dans 30 pays (Suisse, UE, Norvège et Royaume-Uni), la longueur cumulée du réseau autoroutier a progressé de 60% entre 1995 et 2020 pour passer de 51'500 à 82'500 kilomètres. Le réseau ferroviaire a lui perdu 6.5%.» Extrait de l'étude réalisée pour l'ONG par T3 Transportation et l'institut Wuppertal, un centre de recherche allemand.

Dès 1995, «nous étions déjà bien informés de la réalité du dérèglement climatique. Il y avait déjà des négociations sur le climat et des engagements pour réduire les gaz à effet de serre», souligne Lorelei Limousin, responsable des transports chez Greenpeace UE:

Malgré ces alertes sur le changement climatique à venir, les pays ont continué à investir dans les routes»

Les calculs se basent sur les données disponibles dans chaque pays.

Ecart réduit

Quelque 13 700 km de lignes de trains passagers ont fermé ces vingt dernières années, note l'étude, mais «plus de la moitié» des lignes de trains passagers «pourrait être rouvertes relativement facilement».

L'écart de financement entre route et rail se réduit pour la période de 2018 et 2021, avec 34% de fonds de plus alloués au réseau automobile qu'au train. Mais «on ne peut pas encore parler d'un retournement de tendance» au niveau européen:

«Il ne faut pas se satisfaire d'augmenter les financements dans le rail. Il faut aussi arrêter de financer les problèmes comme les autoroutes.»

«Des fonds publics ne doivent pas être gâchés pour l'expansion d'autoroutes et d'aéroports», selon l'ONG, qui demande «l'arrêt de tous les nouveaux projets d'autoroutes» en «limitant les investissements routiers au strict minimum pour l'entretien» et les mesures de sécurité. (ats/jch)