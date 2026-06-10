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Les conditions climatiques extrêmes deviennent «la norme»

La vague de chaleur ayant traversé l'Europe en mai montre à quelle vitesse les phénomènes climatiques extrêmes sont en train de devenir la norme plutôt que l'exception, alerte l'observatoire climatique européen Copernicus.

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Les phénomènes extrêmes deviennent «la norme» en Europe, s'alarme l'observatoire climatique européen Copernicus dans un rapport publié mercredi. Le mois de mai se classe deuxième après le record de chaleur de mai 2024.

«En Europe, une vague de chaleur inhabituellement précoce et intense montre à quelle vitesse les phénomènes climatiques extrêmes sont en train de devenir la norme plutôt que l'exception», a affirmé Samantha Burgess, climatologue de Copernicus, citée dans un communiqué.

Le mois de mai a établi de nombreux nouveaux records mensuels sur le continent et engendré des situations «particulièrement difficiles» en France, au Royaume-Uni, en Irlande et au Portugal, rappelle Copernicus.

«Bien que remarquable, ce phénomène s'inscrit dans le cadre du réchauffement rapide de l'Europe et de la tendance à long terme à des vagues de chaleur plus fréquentes, plus intenses et survenant plus tôt dans la saison», explique l'institut européen dans son bilan mensuel du climat mondial. (ats)