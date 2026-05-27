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Météo: des nuits tropicales mesurées en Suisse en mai 2026

Un phénomène «exceptionnel en mai» menace les nuits suisses
Image: keystone

Un phénomène «exceptionnel en mai» menace les nuits suisses

Dans cinq localités suisses, le thermomètre n'est pas descendu au-dessous de 20°C la nuit passée. Ce phénomène, appelé «nuit tropicale», ne devrait se produire qu'en plein été, et peut être dangereux pour une partie de la population.
27.05.2026, 17:0427.05.2026, 17:12
Alberto Silini
Alberto Silini

Alors que l'Europe étouffe sous une vague de chaleur aussi intense que précoce, les records de température s'enchaînent à travers le continent. En Suisse aussi, des valeurs bien supérieures à 30°C ont été mesurées un peu partout, notamment ce mardi. De nouveaux records ont été battus à Fahy (JU), à Evolène (VS) et dans cinq autres localités, indique MétéoSuisse.

Si le soleil a tapé fort pendant la journée, la nuit de mardi à mercredi a également été très chaude, du moins localement. A certains endroits, le thermomètre n'est, en effet, pas descendu en dessous de la barre des 20°C. On parle alors de «nuit tropicale», un phénomène qui n'est censé se produire qu'en plein été, souligne le site de MétéoSuisse.

«Il est rare qu'il fasse aussi doux pendant la nuit en mai», confirme Isabelle Sath, prévisionniste chez MétéoSuisse. Et d'ajouter:

«De telles températures minimales ne sont pas fréquentes à ce moment de l'année, voire assez exceptionnelles. On peut dire la même chose des maximales détectées pendant la journée»
Isabelle Sath

Concrètement, cinq localités ont connu leur première nuit tropicale de l'année: St. Chrischona (BS), Vevey, Locarno, Rünenberg (BL) et Lugano. Les températures minimales mesurées la nuit passée y oscillaient entre 21,6 et 20,0°C.

A noter que plusieurs autres stations affichent des valeurs tout juste inférieures à 20°C. C'est notamment le cas de Pully, où la température minimale a atteint 19,8°C, égalisant ainsi le pic enregistré en mai 2022. A Locarno et Rünenberg, les records en vigueur jusque-là, datant de 2017 et 2005, ont bel et bien été battus.

A titre de comparaison, les records mesurés jusqu'à présent sur le plateau se situaient plutôt autour des 17-18°C, note Isabelle Sath.

Il faut de l'eau pour qu'il fasse chaud

Les valeurs tropicales mesurées dans ces localités s'expliquent principalement par leur emplacement. En effet, ces stations sont situées au sud des Alpes, ou bien à proximité de points d'eau. «Pour que les températures minimales atteignent de tels niveaux, il faut que l'air soit humide», renseigne la prévisionniste.

«Quand il est sec, la chaleur a plutôt tendance à diminuer»

Or, depuis le début de cette vague de chaleur, l'air est globalement sec. C'est pour cette raison que, dans le reste du pays, les nuits sont restées relativement fraîches, complète Isabelle Sath.

Une «canicule infernale» cet été? Ce que disent les prévisions

Les nuits tropicales posent plusieurs problèmes, à commencer par rendre le sommeil plus difficile. «En temps normal, quand il fait chaud au mois de mai, on peut récupérer la nuit parce que les températures sont fraîches. Là, ce ne sera pas le cas», résume une prévisionniste interrogée par Franceinfo. A cause de cette situation, les organismes affaiblis ne peuvent donc pas récupérer correctement.

Pour une partie de la population, ce phénomène est carrément dangereux. Les nuits tropicales représentent une contrainte pour la santé des groupes de personnes vulnérables, écrit MétéoSuisse. Les personnes âgées et malades, les femmes enceintes et les enfants en bas âge sont particulièrement à risque, surtout lorsque ce phénomène se prolonge.

Et après?

La bonne nouvelle, c'est que le pire semble désormais être derrière nous, du moins pour l'instant. «Nous avons gentiment passé le pic, l'air commence à se refroidir», avance Isabelle Sath. Les prévisions tablent sur des températures minimales comprises entre 14 et 18°C la nuit prochaine. Des valeurs tropicales pourraient encore être mesurées au Tessin, bien que localement.

«La vague commence à toucher à sa fin, et de telles températures ne devraient plus être atteintes pendant le mois de mai», ajoute la prévisionniste. Et de préciser: «Pour juin, c'est une autre histoire».

Les chiffres le montrent clairement. Alors que les nuits tropicales n'existaient presque pas en Suisse jusqu'au début du 21e siècle, leur nombre a nettement augmenté à cause du changement climatique. Ce phénomène se produit désormais presque chaque année dans toutes les régions de basse altitude du pays, écrit MétéoSuisse. Et de prévenir:

«Si les émissions globales de gaz à effet de serre ne sont pas drastiquement réduites, leur nombre va augmenter fortement»
MétéoSuisse
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