SpaceX va (aussi) envoyer des vacanciers dans l'espace

Après Blue Origine, c'est au tour de SpaceX de se lancer dans le tourisme spatial. Une des fusées de la société d'Elon Musk doit propulser mercredi quatre passagers qui passeront trois jours dans l'espace.

Et si l'espace devenait la nouvelle destination en vogue? La mission «Inspiration4» dessine cette possibilité. Le premier touriste à profiter de cette occasion se nommera Jared Isaacman. Ce milliardaire de 38 ans, patron d'une entreprise de services financiers et pilote aguerri, montera à bord de SpaceX en tant que commandant. Si le prix de la location d'une des fusées de la société d'Elon Musk n'a pas été dévoilé, celui-ci se compterait en dizaines de millions de dollars.

Anonymes, mais ultra riches

Avant Jared Isaacman, d'autres se sont également frottés à l'expérience du tourisme spatial. A la différence que c'était à bord de leur propre vaisseau, comme le milliardaire Richard Branson le 11 juillet, dans son Virgin Galactic, puis quelques jours plus tard Jeff Bezos, avec sa société Blue Origin. L'idée n'est plus de passer quelques minutes dans les étoiles, comme ces deux dernières sociétés l'ont proposé: cette fois, il s'agit de voler plus loin que la Station spatiale internationale (ISS).

«Vous voyagez dans un vaisseau à 28 000 km/h autour du globe. Ce genre d'environnement est associé à un certain risque» Jared Isaacman «Countdown: Inspiration4 Mission To Space» (2021)

La société d'Elon Musk a déjà transporté pas moins de dix astronautes vers l'ISS pour le compte de la Nasa. Mais ils seront les premiers passagers privés à monter dans la capsule Dragon, lancée par la fusée Falcon 9. Le lancement est prévu mercredi à partir de 20h00 (minuit GMT) au Kennedy Center de la Nasa, en Floride, d'où décollèrent les missions Apollo vers la Lune.

Ouvrir l'espace au plus grand nombre

Outre Jared Isaacman, trois anonymes ont été entrainés pendant plusieurs mois afin de faire partie du voyage. Ceux-ci ont été sélectionnés selon des valeurs clés:

Hayley Arceneaux, rescapée d'un cancer pédiatrique, représente l'«espoir». Elle sera la première personne avec une prothèse à se rendre dans l'espace.

Chris Sembroski, 42 ans, sera, lui, assis sur le siège de la «générosité». Il s'agit d'un ancien soldat de l'armée de l'air américaine travaillant désormais dans l'industrie aéronautique.

Le dernier siège représente la «prospérité». Il a été offert à Sian Proctor, une professeure de sciences de la Terre de 51 ans qui a failli, en 2009, devenir astronaute pour la Nasa.

L'idée est d'accumuler des données pour les futurs passagers privés. Car le but affiché de la mission est d'ouvrir les portes de l'espace à un plus grand nombre, bien que celles-ci ne restent pour le moment qu'entrouvertes pour quelques privilégiés. «Nous sommes fiers que notre vol puisse aider tous ceux qui voleront après nous», s'est réjoui Jared Isaacman dans un communiqué le mois dernier. (ats/mndl)