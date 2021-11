Image: twitter

Un astéroïde de la taille d'un terrain de foot a frôlé la Terre

Dans la nuit de lundi à mardi, certains habitants de la ville Sacramento, aux Etats-Unis, ont eu la chance d'apercevoir un astéroïde qui passait dans les parages, à environ 4 millions de kilomètres de la Terre.

Un astéroïde légèrement plus grand qu'un terrain de football est passé tout près de la planète Terre. Nommé 1994 WR12, le bout de pierre mesure environ 118 mètres, soit à peine quelques mètres de plus que la pelouse du Servette FC, selon la NASA.

Repéré pour la première fois par l'astronome Carolyn Shoemaker à l'observatoire Palomar en Californie en novembre 1994, l'astéroïde figurait, jusqu'en 2016, sur une liste d'objets dangereux qui pourraient frapper la Terre dans les 100 prochaines années.

D'ailleurs, que se passerait-t-il si un astéroïde se dirigeait vers la Terre ? Publicité La Nasa va faire exploser un astéroïde pour éviter (peut-être) l'apocalypse

Un impact catastrophique

Un impact de 1994 WR12 serait catastrophique. Toujours selon les recherches de la NASA, son explosion serait équivalente à 77 mégatonnes de TNT (l'abréviation de la substance explosive nommée trinitrotoluène). A titre de comparaison, la plus puissante bombe nucléaire jamais testée, équivalait à 57 mégatonnes de TNT, comme l'explique la BBC.

Heureusement, l'astéroïde ne frappera pas la Terre, mais il s'en approchera jusqu'à 3,8 millions de kilomètres. D'ailleurs, les habitants de la ville de Sacramento en Californie ont pu voir l'objet à travers un télescope, entre 16h30 à 17h00, lundi en fin de journée.

Il y aura d'autres astéroïdes XXL ces prochaines semaines

1994 WR12 ne sera pas le seul astéroïde à s'approcher de la Terre dans les deux prochains mois, rapporte USA Today . Ce vendredi, son «cousin» WK1 2021, d'une longueur de 19 mètres frôlera également la Terre à une distance de moins de 1 049 292 millions de kilomètres.

Mais celui qui frôlera à son tour la planète en janvier prochain, nommé 1994 PC1, sera bel et bien le plus grand astéroïde de l'univers, bien plus grand que n'importe quel bâtiment ou gratte-ciel au monde. On se réjouit.