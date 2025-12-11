en partie ensoleillé
Uranus et Neptune, un cœur rocheux? Remise en question

Ces chercheurs suisses bousculent «la compréhension des planètes»

Une équipe de chercheurs suisses remet en question «des hypothèses établies depuis des décennies» sur Neptune et Uranus. «Nous le pressentions, et pouvons désormais nous appuyer sur des calculs», dit l'un d'eux.
11.12.2025, 13:0011.12.2025, 13:08

Uranus et Neptune, les deux planètes les plus éloignées du Soleil, seraient, semble-t-il à tort, considérées comme des géantes de glace. Un modèle développé par l'Université de Zurich (UZH) et le Centre PlanetS, à Berne, montre en effet que les deux objets célestes pourraient renfermer un cœur rocheux de grande taille.

L'Université de Zurich écrit:

«Les planètes du Système solaire sont généralement classées en trois catégories selon leur composition: les quatre planètes telluriques rocheuses (Mercure, Vénus, la Terre et Mars), suivies des deux géantes gazeuses (Jupiter et Saturne), et enfin des deux géantes de glace (Uranus et Neptune)»

Mais l'équipe de chercheurs «remet en question notre compréhension de la composition interne des planètes du Système solaire».

Les modèles de représentation physique d'Uranus et de Neptune étaient jusqu'à présent basés «sur de nombreuses hypothèses», alors que les modèles empiriques, eux, étaient «trop simplistes», relève Luca Morf, doctorant à l'UZH et auteur de l'étude, cité dans le communiqué de l'université zurichoise, publié jeudi.

Uranus pourrait être une géante de glace (à gauche) ou une géante rocheuse (à droite), selon les hypothèses du modèle.
Uranus pourrait être une géante de glace (à gauche) ou une géante rocheuse (à droite), selon les hypothèses du modèle.capture d'écran université de zurich

Le modèle qui a été mis au point par les chercheurs de l'UZH et du Centre PlanetS est une combinaison des deux approches. Il s'évertue à faire coïncider les données récoltées sur les deux planètes et leurs propriétés physiques connues comme leur champ gravitationnel, leur pesanteur, leur pression interne et leur thermodynamique.

Les vents martiens peuvent souffler jusqu'à 160 km/h

Grâce à ce nouveau modèle, l'équipe de scientifiques a découvert que la composition probable du cœur des deux planètes ne se résumait pas uniquement à de la glace:

«Nous le pressentions depuis une quinzaine d'années, mais maintenant nous pouvons nous appuyer sur des calculs»
Ravit Helled, professeure de l'UZH

Champ magnétique chaotique sur Uranus et Neptune

L'étude apporte également de nouvelles connaissances sur le champ magnétique d'Uranus et de Neptune. Alors que sur la Terre, il existe des pôles bien définis, au Nord et au Sud, les champs magnétiques en action sur les deux planètes géantes sont beaucoup plus chaotiques et possèdent un nombre de pôles supérieur à deux.

Cette planète «vagabonde» engloutit six milliards de tonnes par seconde

Les résultats de l'étude doivent ouvrir la voie à de nouveaux scénarios sur la composition interne d'Uranus et de Neptune:

«Malgré les incertitudes, ces nouveaux résultats ouvrent la voie à de nouveaux scénarios concernant la composition interne d'Uranus et Neptune, remettent en question des hypothèses établies depuis des décennies et orientent les futures recherches en science des matériaux dans des conditions planétaires»
Université de Zurich

Mais pour déterminer de quoi est fait l'intérieur des deux planètes, les modèles ne suffiront pas. Seules des missions spatiales ciblées sur place permettront aux scientifiques d'en avoir le cœur net.

(hun/ats)

1 / 11
Découvrez l'effet du changement climatique sur la planète
Faites un retour vers le futur avec ces photos Google Earth.
source: google earth / google earth
