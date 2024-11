Pluies torrentielles attendues en Espagne: des écoles fermées

Les écoles des villes touchées par les inondations dans l'est de l'Espagne seront fermées mercredi, ont déclaré les autorités. La région se prépare à de nouvelles pluies torrentielles.

Le bureau météorologique national Aemet a placé mardi certaines parties de Valence, ainsi que la Catalogne dans le nord-est, l'Andalousie dans le sud et les îles Baléares en alerte orange – le deuxième niveau le plus élevé – pour des pluies fortes ou torrentielles jusqu'à jeudi.

Cette alerte intervient deux semaines après qu'une tempête méditerranéenne exceptionnelle a provoqué les inondations les plus meurtrières que l'Espagne ait connues depuis des décennies. La tempête du 29 octobre a fait 223 morts, dont la plupart dans la région de Valence, selon le dernier bilan officiel.

Avertis par mégaphone

Des dizaines de mairies de la région de Valence, dont celle de Chiva, l'un des sites les plus touchés, ont suspendu les cours et fermé les gymnases publics en raison de la menace de nouvelles pluies torrentielles.

Un véhicule militaire a traversé des villes de Valence en utilisant un mégaphone pour avertir des tempêtes attendues et exhorter les habitants à ne pas faire de «déplacements inutiles», selon des images diffusées par la télévision publique espagnole TVE.



Bien que la quantité de pluie prévue à Valence soit inférieure à celle tombée il y a deux semaines, les autorités locales ont prévenu que les systèmes d'égouts étaient obstrués par la boue et qu'ils pourraient avoir du mal à faire face à des précipitations importantes, ce qui rendrait possibles de nouvelles inondations.



L'indignation suscitée par la mauvaise gestion de la crise avant et après les inondations a déclenché samedi des manifestations de masse, dont la plus importante a rassemblé 130'000 personnes dans la ville de Valence. (sda/ats/afp)