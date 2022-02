Espagne: Après une dispute sur ses notes, un ado tue sa famille

L'adolescent a dit qu'il s'était « disputé avec sa mère au sujet de ses notes à l'école », puis qu'il avait utilisé le fusil de chasse de son père pour la tuer, abattant ensuite son frère de 10 ans et enfin son père.

«La soeur de la mère est venue à la maison parce qu'elle n'avait aucune nouvelle de la famille et c'est alors que son neveu lui a dit qu'il avait tué son père, sa mère et son frère»

Bella et Tulipe vont souvent prendre l'air. Et toi?

Cette femme possède des dents et des cheveux dans son utérus

Plus de «International»

Un garçon de quinze ans a été arrêté en Espagne. Il est soupçonné d'avoir abattu ses parents et son frère de dix ans à la suite d'une querelle sur de mauvais résultats scolaires, a indiqué la police samedi.

A 49 ans, elle est la plus vieille compétitrice des JO

Et voici des tatouages moches, à ne pas reproduire...

Cette femme possède des dents et des cheveux dans son utérus

Les plus lus

Twitter a subi un petit bug (mondial) vendredi soir

Le réseau social Twitter a été inaccessible pendant plusieurs dizaines de minute vendredi 11 février 2022. Il semblerait que la panne ait touché des utilisateurs dans le monde entier.

Vers 18h50 vendredi, de nombreux utilisateurs ont signalé une panne du réseau social. Selon Numerama, Twitter tournait en boucle sur la page de connexion et déconnectait ses utilisateurs et utilisatrices. Quant à ceux qui pouvaient encore se rendre sur Twitter, ils ne pouvaient plus rafraîchir les tweets ou n'avaient accès qu'à des messages d'erreur.