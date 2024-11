Inondations en Espagne: 93 personnes portées disparues

Devant l'ampleur de la catastrophe, le gouvernement a annoncé mardi une d'urgence de 10,6 milliards d'euros, prévoyant des aides directes pour les habitants et les entreprises sinistrés et la prise en charge des travaux engagés par les municipalités.

Les 15 000 soldats et policiers déployés dans la région continuent par ailleurs de participer aux travaux de déblaiement et de remise en état des routes et des infrastructures détruites par les intempéries.

Sur le terrain, les opérations de recherche se sont poursuivies mercredi, notamment dans les parkings souterrains et les cours d'eau de la banlieue de Valence, zone la plus affectée par les inondations.

Voici les 5 trucs à savoir pour survivre durant les élections américaines

244 millions d'Américains sont appelés aux urnes pour élire leur futur leader, ce mardi 5 novembre 2024. Voici un guide pour comprendre comment se déroule une élection présidentielle dans le pays de l'Oncle Sam.

C'est un scrutin suivi de près dans le monde entier. Pourtant, le fonctionnement de l'élection présidentielle américaine, avec ses «Etats clés», ses «grands électeurs» et ses expressions nébuleuses comme «winner takes all» sème parfois la confusion. Ces concepts expliquent en partie pourquoi les élections sont souvent si serrés dans l'histoire politique des Etats-Unis et pourquoi elles s'annoncent plus cric-crac que jamais, ce 5 novembre, pour départager la candidate démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump.