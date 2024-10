Antonio Tarazona et Lourdes María García circulaient en voiture avec leur bébé de trois mois sur une route près de Valence. Image: X/chalsprez

«Je n'ai rien pu faire»: le destin tragique de cette famille émeut l'Espagne

L'Espagne est en état de choc après les terribles intempéries du début de semaine. Les récits déchirants s'enchainent, comme celui de cette famille endeuillée.

Plus de «International»

Les inondations catastrophiques ont fait au moins 95 morts, et les recherches de corps et de personnes disparues se poursuivent en Espagne. Des destins tragiques continuent d'émouvoir la population dans son ensemble. L'un d'entre eux est celui d'Antonio Tarazona et Lourdes María García.

Ces jeunes parents circulaient en voiture avec leur bébé de trois mois sur une route près de Valence lorsqu'ils ont été forcés de s'arrêter à cause des inondations et de l'eau qui montait autour de leur voiture.

Tandis que le père sortait pour tenter de sécuriser le véhicule, la mère est montée sur le toit avec le bébé.

Mais les trombes d'eau étaient trop puissantes et ont emporté la voiture qui a disparu dans les flots. Il était impossible d'atteindre le véhicule, a raconté Antonio Tarazona au journal El Pais:

«Le courant a commencé à entraîner la voiture vers le bas. La dernière chose que j'ai vue, c'est Lourdes qui appelait à l'aide depuis le toit».

En essayant de suivre la voiture, il a lui-même failli mourir: «Je n'ai rien pu faire».

Le père et sa famille ont ensuite lancé des recherches pour retrouver les deux disparus, mais sans succès. Ce mercredi, Antonio Tarazona a toutefois reçu la triste confirmation de ce qu'il redoutait: les corps de sa compagne et de son bébé ont été retrouvés sans vie. (kek)

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci