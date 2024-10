Retour aux affaires pour l'indépendantiste Carles Puigdemont

Leader incontesté de Junts , l'ex-dirigeant avait quitté la présidence officielle du parti indépendantiste il y a deux ans pour préparer sa stratégie judiciaire et se consacrer à ses fonctions d'eurodéputé. (ats/vz)

«Cessons de résister et passons à l'offensive car tout un pays nous attend. Vive la Catalogne libre» , a-t-il conclu sous les applaudissements des militants qui l'acclamaient à distance.

«Il est maintenant temps de sortir et de jouer un nouveau jeu»

La motion de Carles Puigdemont a recueilli 90,18% des voix des votants de Junts per Catalunya (Ensemble pour la Catalogne) lors d'un congrès achevé à Calella, près de Barcelone.

Plus de «International»

Que feriez-vous avec une heure de plus par jour?

«Putain, on paie un abo pour rien»: on a testé le tram de la mort à Genève

Les plus lus

Kamala Harris craque pour cette marque suisse

La candidate démocrate à la Maison-Blanche compte Akris parmi ses chouchous. Une maison de couture basée à Saint-Gall.

Si Kamala Harris est réputée pour cultiver un style d'une sobriété exemplaire – un rempart aux analyses et aux sur-interprétations des journalistes, la démocrate n'en reste pas moins sensible aux marques. Parmi ses préférées? Les griffes Dolce&Gabanna, Tom Ford, Altuzarra ou encore le créateur américain Christopher John Rogers. Autant de spécialistes dans l'art de lui façonner ces fameux tailleurs strictes et efficaces, qui ont fait sa marque de fabrique.