G7: des patrons veulent interdire une carte «incitant à la casse»
«Il faut interdire les manifestations anti-G7 à Genève. Le risque est trop grand.» Le directeur général de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG), Vincent Subilia, prévient encore auprès de watson:
Dans l’immédiat, le directeur de la CCIG demande au ministère public d’ordonner le retrait d’une «carte interacitve» publiée sur le site d’extrême gauche Renversé.co.
Publié le 24 mars sur le site en question, la carte incriminée, intitulée «Multinationales et autres fripouilles: carte au trésor», désigne des dizaines de cibles potentielles dans Genève, dont la Maison de l’économie, siège des locaux de la CCIG. «Ce plan est une incitation à la casse», affirme Vincent Subilia, qui annoncé mardi sur Léman Bleu le dépôt de la dénonciation pénale. Il en est d’autant plus convaincu que «les potentiels casseurs sont priés par le site Renversé.co de s’informer au préalable de la présence ou non de caméras de surveillance aux différentes adresses indiquées». Est également indiqué le nom d'un logiciel permettant d'éviter la traçabilité.
Reçue le 6 mai par la cheffe de la sécurité
La CCIG, qui représente 2800 sociétés, sera reçue avec d’autres organisations le 6 mai par la ministre cantonale chargée de la sécurité, Carole-Anne Kast, afin d’aborder les questions sécuritaires en lien avec la tenue du G7 d’Evian. Pour le moment, le Conseil d’Etat genevois n’a autorisé aucune manifestation d’opposants au sommet dans Genève. Vincent Subilia veut bien faire une concession:
Vincent Subilia lance une sorte de cri d'alarme:
Nous avons sollicité par e-mail une réaction du site Renversé.co à la dénonciation pénale de la CCIG. Nous n'avions pas obtenu de réponse de sa part au moment de la parution de cet article.