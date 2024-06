Wikileaks: Julian Assange est libre et a quitté le Royaume-Uni

«Après plus de cinq ans dans une cellule de deux mètres sur trois, isolé 23 heures par jour, il sera bientôt réuni avec son épouse Stella et leurs deux enfants, qui n'ont connu leur père que derrière les barreaux», a en outre souligné WikiLeaks.

«Julian Assange est libre» et a quitté lundi le Royaume-Uni et la prison de haute-sécurité près de Londres où il était incarcéré depuis cinq ans, a affirmé WikiLeaks après l'annonce d'un accord de plaider coupable avec la justice américaine.

Macron et Sunak risquent un bain de sang politique

A l'approche des élections en France et au Royaume-Uni, les perspectives sont sombres pour les partis au pouvoir. Leurs chefs sont menacés de disparition politique ou de terminer leur carrière en tant que «canard boiteux».

Emmanuel Macron et Rishi Sunak partagent bien des points communs. Ils ont presque le même âge (le Français a 46 ans, le Britannique 44) et sont fils de médecins. Ils ont reçu une éducation prestigieuse et ont travaillé comme banquiers d'affaires et gestionnaires de fonds spéculatifs avant de se lancer dans la politique. Ils ont atteint la plus haute marche à l'échelle de leur pays.