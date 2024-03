La chaîne de propagande de l'EI, Amak, a publié samedi cette photo de quatre hommes dont les visages ont été floutés. Image: twitter.com

Qui sont ces terroristes de Daech qui font «une fixation sur la Russie»?

Ce sont, selon toute vraisemblance, des membres du groupe Etat islamique (EI) qui ont attaqué une salle de concert à Moscou, faisant au moins 137 morts. Ce même groupuscule avait également planifié au moins un attentat en Europe occidentale. Voici ce que l'on sait de cette branche de Daech.

Camilla Kohrs / t-online

Selon les informations russes, tous les auteurs ont été arrêtés et sept autres personnes auraient également été interpellées: vendredi soir, des hommes en tenue de camouflage ont attaqué une salle de concert aux abords de la capitale russe, tuant au moins 137 personnes et en blessant de nombreuses autres.

L'attentat a été revendiqué par une branche de Daech, l'Etat islamique de la province du Khorasan, abrégé EI-K. Pour les services de renseignement américains et les experts occidentaux, la revendication des faits est authentique.

En Europe occidentale, le groupe est connu: encore récemment, il a proféré des menaces concrètes d'attentats contre des villes allemandes. Il planifiait notamment de cibler la cathédrale de Cologne à Noël 2023.

Qui se cache derrière l'EI-K?

La branche la plus active de l'Etat islamique

Selon l'expert sur les extrémismes Peter Neumann, l'EI-K est actuellement la branche la plus active de l'Etat islamique (EI ou Daech). Alors que le projet d'attentat contre la cathédrale de Cologne, à Noël dernier, avait été déjoué, l'expert avait estimé:

«L'EI-K est probablement la seule branche qui serait actuellement capable de mener une grande opération coordonnée en Occident»

Pour rappel, l'EI avait énormément fait parler de lui en 2014 en Syrie et en Irak. Le groupe terroriste y avait alors conquis des territoires dans le but d'établir un califat. Il avait également recruté des combattants en Europe, notamment des jeunes partis s'installer dans les régions qu'il contrôlait. Au cours des années suivantes, l'organisation a été de plus en plus repoussée et son territoire réduit.

Bon nombre des combattants de Daech se sont alors déplacés vers des pays d'Afrique par exemple ou, dans le cas de l'EI-K, vers des Etats d'Asie centrale. «Khorassan» est en effet l'ancien nom d'une région qui recouvre aujourd'hui l'Afghanistan, l'Iran, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan.

C'est dans cette partie du globe – et donc en partie dans d'anciennes républiques soviétiques –, que sont recrutés les membres. L'EI-K compte, en outre, dans ses rangs, d'anciens talibans, qui prônent un islamisme encore plus radical celui des mollahs qui dirigent Kaboul aujourd'hui.

Quel est l'objectif des terroristes?

Un groupe de plus en plus mondialisé

L'EI-K est surtout actif en Afghanistan, où il se dispute le pouvoir avec les talibans. Mais, selon le spécialiste, l'organisation serait à la peine:

«Elle ne contrôle plus que quelques villages et le nombre d'attentats ne cesse de diminuer»

Une situation qui serait une source de motivation pour l'EI-K. Il ne chercherait pas uniquement à diffuser une idéologie, «mais aussi – et surtout – à dominer dans le camp djihadiste», a déclaré Neumann en décembre. Le groupe de réflexion Washington Institute for Near East Policy a, par ailleurs, observé une globalisation de l'organisation – sans doute à cause aussi de son affaiblissement depuis la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, en 2021. Dans ce contexte, l'EI-K a mis en place une stratégie à deux niveaux.

Le groupe a misé sur une propagande sophistiquée. Selon le Washington Institute, il communique via les médias dans de nombreuses langues: arabe, anglais, farsi, pachto, tadjik, ourdou et ouzbek. Ses messages atteignent ainsi aussi bien les pays voisins comme l'Inde et le Pakistan que les «poids lourds du Proche-Orient» comme Israël et l'Arabie saoudite. La propagande vise en outre un public également en Europe, en Russie, en Chine ou encore aux Etats-Unis.

Pourquoi cibler la Russie en particulier?

L'EI-K «se concentre sur la Russie depuis deux ans»

Il veut marquer les esprits à l'étranger. Toujours d'après le groupe de réflexion américain, le nombre d'attentats commis en dehors de l'Afghanistan, au Pakistan notamment, a augmenté après la prise de pouvoir des talibans. La milice s'est aussi vue attribuer des attaques à la roquette au Tadjikistan et en Ouzbékistan. Elle aurait, par ailleurs, frappé aux Maldives et en Iran.

En janvier, par exemple, elle a revendiqué un attentat à la bombe lors de la cérémonie en mémoire du général iranien Qassem Soleimani, tué par un drone américain en 2020. L'attaque a fait plus de 80 morts. L'EI-K a plusieurs fois reproché à l'Iran de s'écarter du droit chemin de la foi.

Mais la Russie est également de plus en plus dans le collimateur du groupe. «L'EI-K accuse le Kremlin d'avoir du sang musulman sur les mains et dénonce les interventions de Moscou en Afghanistan, en Tchétchénie et en Syrie», a déclaré au New York Times Colin P. Clarke, un analyste spécialisé dans la lutte contre le terrorisme au sein du cabinet de conseil américain en sécurité Soufan Group. Selon lui, la milice «fait une fixation sur la Russie depuis deux ans».

Photo prise après les explosions lors d'une cérémonie à la mémoire de Qassem Soleimani dans la ville iranienne de Kerman, le 3 janvier 2024. Image: imago-images.de

Que savent les services secrets occidentaux?

Mais l'EI-K semble également renforcer sa présence en Occident: au Royaume-Uni et aux Etats-Unis notamment, des membres ont été arrêtés parce qu'ils collectaient des fonds ou en tentant d'obtenir des soutiens. Selon Neumann, les arrestations en Europe ont de plus en plus souvent un lien avec l'EI-K. En Allemagne, par exemple, il est surtout question des réseaux tadjiks et d'Asie centrale.

Les services secrets américains surveillent aussi l'EI-K de près. Début mars, l'ambassade américaine à Moscou avait émis un avertissement et demandé d'éviter les grands rassemblements dans les 48 heures suivantes.

«L'ambassade suit des pistes d'extrémistes qui auraient des projets imminents d'attaquer de grands rassemblements à Moscou, y compris des concerts.»

Le chef du commandement central de l'armée américaine avait mis en garde contre la milice terroriste pas plus tard que jeudi à la Chambre des représentants. Il y a déclaré que l'EI-K avait:

«La capacité et la volonté d'attaquer les Etats-Unis et les intérêts occidentaux à l'étranger en l'espace de six mois seulement, sans grand avertissement.»

(Adaptation française: Valentine Zenker)