Pourquoi le pont qui s'est effondré cette nuit était important

Aujourd'hui, le deuxième plus long pont en treillis continu des Etats-Unis a été englouti par les eaux. Et l'hymne américain restera sans doute intimement lié à cette catastrophe, qui risque bien de traumatiser durablement les habitants du Maryland.

Francis Scott Key n'était pas un chevalier, un président ou un soldat. Ce qui ne l'empêchera pas de donner son nom à ce pont emblématique, près de 200 ans après sa naissance. Avocat de profession, ce natif du Maryland sera témoin de l'attaque britannique de Fort McHenry pendant la guerre de 1812. Mais la raison pour laquelle il marquera, éternellement, l'histoire des Etats-Unis, c'est que ce poète amateur écrira le texte le plus important du pays, The Star-Spangled Banner, qui deviendra officiellement l'hymne américain, en 1916.

Le Francis Scott Key Bridge avait 47 ans. Né en 1977 de la volonté de désengorger une ville de Baltimore qui abrite 600 000 âmes et l'un des plus grands ports maritimes de la côte est, il viendra compléter la boucle d'un tronçon majeur, l'Interstate 695. Au départ pourtant, les autorités misaient sur la construction d'un deuxième tunnel. Mais le projet fut abandonné, notamment en raison d'un coût peu ragoûtant.

«Ce pont est en place depuis un certain temps et a desservi de très nombreux pendulaires dans la région métropolitaine de Baltimore. Des ingénieurs en structure seront impliqués dans l'enquête pour essayer d'évaluer l'état du pont»

Malgré le «grand danger actuel», les enquêteurs tissent leurs premières toiles. Il s'agira bien sûr de connaître la raison de cette collision et l'état du conducteur au moment du choc, mais aussi de s'attarder sur la santé physique du pont Francis Scott Key Bridge. Hélas, l'histoire le montre, c'est souvent dans la foulée d'une catastrophe que l'on s'inquiète sérieusement de la fiabilité d'une structure qui suspend, chaque année, plus de 12 millions de véhicules au-dessus du vide.

Après le choc, le fracas. Puis le silence, immédiat, terrible, typique des drames étouffés et engloutis par des eaux impitoyables. Car l'imposante structure métallique, nichée cinquante-six mètres au-dessus d'une rivière Patapsco glaciale, ne résistera pas. Une «dizaine de voitures» plonge dans le vide, il y a «urgence absolue», de «nombreuses victimes». A midi tapant, on parlait encore d'une «vingtaine de personnes» portées disparues. Une «tragédie impensable».

Le deuxième plus long pont en treillis continu des Etats-Unis n'est plus. Il s'est écroulé cette nuit, sous le choc d'un imposant cargo s'écrasant contre l'une de ses chevilles de béton. Alors que les secours s'activent dans les eaux glacées de la rivière Patapsco, l'enquête ne fait que commencer. Portrait d'une construction américaine emblématique, qui est déjà dans le viseur des autorités.

William est confronté au test ultime

Après trois semaines de pause aux côtés de sa femme et de leurs trois enfants, William s'apprête à affronter les mois les plus difficiles de son mandat de prince de Galles. Un équilibre délicat, si ce n'est précaire, entre son rôle régalien et celui de père de famille, dans un palais de Kensington qui n'est pas réputé pour sa stabilité.

On ignore à quoi vaquent les pensées de William, le soir venu, une fois les enfants couchés, sa femme embrassée, la lumière éteinte et sa tête posée sur l'oreiller. Un gros melting-pot, sans doute, entre préoccupations privées, professionnelles et publiques. Qu'on l'adule ou qu'il nous insupporte, qu'il nous fascine ou nous laisse indifférents, il faut reconnaître à l'héritier du trône qu'il traverse l'une des périodes les plus intenses et les plus complexes de sa vie. Une période jalonnée de dilemmes et d'inconnues qu'on ne souhaite à personne.