Le Niger décrète une mobilisation générale face à la menace jihadiste

Au pouvoir depuis le coup d’État de juillet 2023, le régime militaire nigérien a annoncé la mobilisation générale et la possibilité de réquisitions de personnes et de biens afin de renforcer la lutte contre les groupes jihadistes qui frappent le pays depuis des années.

Le régime militaire du Niger a annoncé «la mobilisation générale» et des «réquisitions» de personnes et de biens pour mieux combattre les groupes jihadistes qui endeuillent le pays depuis des années, selon un communiqué du gouvernement consulté samedi par l'AFP.

Le Niger est dirigé par une junte militaire issue d'un coup d'Etat en juillet 2023.

Le pays est miné depuis une dizaine d'années par des attaques meurtrières de groupes jihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe Etat islamique. Elles ont fait près de 2000 morts depuis le début de l'année, selon l'ONG ACLED qui documente les conflits dans le monde.

Le Burkina Faso voisin, touché par les mêmes violences et également dirigé par une junte militaire, avait pris une mesure similaire en 2023.

Vendredi, le Conseil des ministres du Niger a adopté un projet d'ordonnance instituant «la mobilisation générale» pour la défense de la patrie «dans le cadre de l'organisation de son armée.»

«Peuvent être réquisitionnés pendant la mobilisation générale, les personnes, les biens et les services pour contribuer à la défense de la patrie dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur», a-t-il précisé à l'issue d'une réunion du Conseil des ministres.

«Tout citoyen est tenu de répondre immédiatement à l'ordre d'appel ou de rappel, de répondre sans délais à l'exécution des mesures de la défense de la patrie et de se soumettre à la réquisition», détaille le texte.

Ces mesures sont «dictées» notamment par «la nécessité de préserver l'intégrité du territoire national» et de «protéger les populations» ainsi que «les institutions et les intérêts vitaux de l'Etat contre toute menace intérieure ou extérieure», ajoute-t-il. (tib/ats)