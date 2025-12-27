ciel couvert-2°
DE | FR
burger
International
Niger

Le Niger décrète une mobilisation générale face à la menace jihadiste

Le Niger décrète une mobilisation générale face à la menace jihadiste

Au pouvoir depuis le coup d’État de juillet 2023, le régime militaire nigérien a annoncé la mobilisation générale et la possibilité de réquisitions de personnes et de biens afin de renforcer la lutte contre les groupes jihadistes qui frappent le pays depuis des années.
27.12.2025, 23:0127.12.2025, 23:01

Le régime militaire du Niger a annoncé «la mobilisation générale» et des «réquisitions» de personnes et de biens pour mieux combattre les groupes jihadistes qui endeuillent le pays depuis des années, selon un communiqué du gouvernement consulté samedi par l'AFP.

Le Niger est dirigé par une junte militaire issue d'un coup d'Etat en juillet 2023.

Le pays est miné depuis une dizaine d'années par des attaques meurtrières de groupes jihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe Etat islamique. Elles ont fait près de 2000 morts depuis le début de l'année, selon l'ONG ACLED qui documente les conflits dans le monde.

Le Burkina Faso voisin, touché par les mêmes violences et également dirigé par une junte militaire, avait pris une mesure similaire en 2023.

Vendredi, le Conseil des ministres du Niger a adopté un projet d'ordonnance instituant «la mobilisation générale» pour la défense de la patrie «dans le cadre de l'organisation de son armée.»

Les frappes américaines au Nigeria ont frappé jihadistes et bandits

«Peuvent être réquisitionnés pendant la mobilisation générale, les personnes, les biens et les services pour contribuer à la défense de la patrie dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur», a-t-il précisé à l'issue d'une réunion du Conseil des ministres.

«Tout citoyen est tenu de répondre immédiatement à l'ordre d'appel ou de rappel, de répondre sans délais à l'exécution des mesures de la défense de la patrie et de se soumettre à la réquisition», détaille le texte.

Ces mesures sont «dictées» notamment par «la nécessité de préserver l'intégrité du territoire national» et de «protéger les populations» ainsi que «les institutions et les intérêts vitaux de l'Etat contre toute menace intérieure ou extérieure», ajoute-t-il. (tib/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
13
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
de Kurt Pelda
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
3
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
de Julian Schütt
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
1
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
de Cynthia Ruefli
Thèmes
Le projet de lac retenue Sihlsee
1 / 8
Le projet de lac retenue Sihlsee

Le projet de lac de retenue ...
source: e-pics
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce chat rarissime a été repéré en Thaïlande
Le chat à tête plate figure parmi les félins les plus rares et les plus menacés dans le monde. Mais des images capturées par des caméras pièges font renaître l'espoir pour l'espèce.
Un chat à tête plate, rare espèce de félin considérée comme probablement éteinte en Thaïlande, a été repéré dans un sanctuaire de la faune sauvage près de trois décénnies après avoir été vu pour la dernière fois, ont annoncé vendredi les responsables des zones protégées et une ONG de préservation des félins.
L’article