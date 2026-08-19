Le leader nord-coréen Kim Jong-un, ici le 16 août, garde un oeil sur les exercices militaires menés conjointement par les Etats-Unis et la Corée du Sud. Keystone

Pyongyang dénonce les exercices militaires Séoul-Washington

La Corée du Nord dénonce les exercices militaires menés par la Corée du Sud et les Etats-Unis, qualifiés par son agence de presse officielle de «menace la plus immédiate» pour le pays.

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L'agence officielle nord-coréenne a dénoncé mercredi les exercices militaires annuels conjoints de la Corée du Sud et des Etats-Unis, sans noter la décision de Donald Trump de les réduire. Le président américain avait indiqué que ces manoeuvres envoyaient «un signal totalement inapproprié et hostile» à la Corée du Nord.

Un commentaire publié par KCNA affirme:

«Nous userons de notre droit à l'autodéfense pour neutraliser les menaces militaires de forces hostiles par une action transparente»

L'agence de presse d'Etat estime que ces manoeuvres, lancées lundi, «posent la menace la plus immédiate et la plus franche» à la Corée du Nord ainsi qu'à la «sécurité régionale».

Le média ne dit en revanche rien de la décision de Donald Trump de réduire la voilure de ces exercices. Prenant de court son allié sud-coréen dimanche, le président américain a invoqué l'argument du coût, mais surtout jugé qu'ils envoyaient «un signal totalement inapproprié et hostile» à la Corée du Nord.

«Très bonne relation»

Donald Trump a également fait valoir sa «très bonne relation» avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le refus de Séoul de l'aider dans la guerre contre l'Iran.

Lundi, il a affirmé que Kim Jong-un avait répondu favorablement à son changement de position concernant la Corée du Sud.

Séoul a pour sa part assuré mardi que les manoeuvres militaires ne visaient pas à «attaquer» la Corée du Nord.

La Corée du Nord dénonce systématiquement ces manoeuvres annuelles et les considère comme des répétitions en vue d'une invasion.

Les Etats-Unis stationnent environ 28 500 soldats en Corée du Sud. (sda/ats/afp)