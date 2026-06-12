«86 47» est un code anti-Trump. Keystone

Cette inscription anti-Trump fait jaser aux Etats-Unis

La police américaine des parcs nationaux enquête sur l'inscription mystérieuse des chiffres « 86 47 » sur la pelouse du National Mall à Washington, interprétés par certains comme une menace envers Donald Trump. La question de leur portée réelle fait débat entre sécurité présidentielle et liberté d’expression.

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La police américaine des parcs nationaux a annoncé jeudi enquêter sur l'inscription des nombres «86 47» sur une pelouse de l'esplanade du National Mall à Washington, interprétée comme une manifestation d'hostilité à Donald Trump.

L'association de ces deux nombres - 86 étant parfois utilisé pour signifier le souhait de faire déguerpir quelqu'un, voire de le tuer, et 47 pouvant se référer à Donald Trump, 47e président des Etats-Unis - a été utilisée en avril dans l'inculpation de l'ex-directeur du FBI, James Comey, par le ministère de la Justice.

Des menaces «prises au sérieux»

En fin de matinée jeudi, la police des parcs nationaux a été alertée sur un «acte de vandalisme sur la pelouse ouest de l'obélisque de Washington. Les chiffres 8647 étaient tracés dans l'herbe» a déclaré à l'AFP un porte-parole, dans un communiqué.

«La cause de la décoloration de l'herbe n'a pas été établie et fait l'objet d'analyses. L'enquête est en cours»

Un porte-parole du ministère de l'Intérieur, chargé de la gestion des immenses terres fédérales américaines, a dénoncé un acte de «vandalisme qui ne sera pas toléré».

«Toute menace contre le président est prise très au sérieux par ce ministère»

James Comey, cible désignée de la vindicte de Donald Trump, a été inculpé en avril de menace d'attenter à «la vie et l'intégrité physique» du président américain, pour une photo de coquillages publiée sur les réseaux sociaux en mai 2025. Sur cette photo, rapidement retirée par l'ex-directeur de la police fédérale, des coquillages formaient le message 86 47 dans le sable.

Cette image serait interprétée «par un destinataire raisonnable au courant des circonstances comme une expression grave de l'intention de porter atteinte au président des Etats-Unis», selon l'acte d'accusation.

Raisonnement inverse

Mais un juge fédéral a tenu le raisonnement inverse, dans une récente décision portant sur une affaire distincte. Ce juge de Washington a interdit le 1er juin, au nom de la liberté d'expression, à la police des parcs nationaux de retirer un drapeau portant le slogan 86 47 installé par des participants à une manifestation contre Donald Trump.

Le magistrat explique dans sa décision avoir du mal à concevoir comment les autorités "pourraient être parvenues à la conclusion qu'un observateur raisonnable interpréterait ce drapeau comme une véritable menace. Le terme 86 est utilisé bien plus souvent pour signifier ‹chasser› que ‹tuer›", souligne-t-il.

(afp/acu)