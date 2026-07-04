Débris dans les rues et autour des habitations à Saipan après le passage du super typhon Sinlaku, le 18 avril 2026. Keystone

Un super typhon menace Guam et les Mariannes du Nord

Le super typhon Bavi, avec des vents dépassant 250 km/h, se dirige vers Guam et les îles Mariannes du Nord. Les habitants se préparent à son arrivée en faisant des réserves et en protégeant leurs habitations, quelques mois seulement après le passage dévastateur d'un précédent super typhon.

Plus de «International»

Les habitants de Guam et des Iles Mariannes du Nord se préparent au passage d'un gigantesque système météorologique devenu «super typhon» samedi, qui s'approche des territoires américains du Pacifique, quelques mois seulement après une grosse tempête.

Des files de voitures se sont formées devant les stations-service à Saipan, dans les Iles Mariannes du Nord, et les habitants se pressent dans les magasins de bricolage à la recherche de contreplaqué pour se barricader, comme dans les supermarchés pour se procurer nourriture et eau en bouteille.

A 23h00 en Suisse vendredi, le typhon Bavi se déplaçait vers l'ouest, en direction des Iles Marshall et des Iles Mariannes du Nord, avec des vents soutenus de 259 kilomètres/heure et des rafales de 314 km/h, a indiqué le Joint Typhoon Warning Center (JTWC) dans son dernier bulletin.

Il a atteint le statut de super typhon samedi matin, soit l'équivalent d'un ouragan de catégorie 5, d'après le JTWC.

Il est ensuit prévu qu'il s'affaiblisse légèrement, mais qu'il balaie néanmoins lundi matin Guam et les Iles Mariannes du Nord, déjà durement éprouvées en avril par le super typhon Sinlaku, qui a privé des dizaines de milliers de personnes d'électricité, déraciné des arbres, renversé des voitures et arraché les toits en tôle de nombreux bâtiments.

«Les trajectoires prévues continuent d'indiquer des perspectives inquiétantes pour les Mariannes. Tous les habitants de Guam et des Iles Mariannes du Nord doivent se préparer et s'attendre au minimum à des conditions de tempête tropicale», a indiqué le service météorologique national américain.

Les préparatifs au 250e anniversaire des Etats-Unis samedi ont été rapidement éclipsés par les mesures de préparation à la tempête.

L'archipel des Mariannes du Nord abrite environ 40 000 personnes, et l'île voisine de Guam, un territoire américain distinct, environ 170 000 personnes.

«Deux super typhons en deux mois, c'est historique. C'est du jamais vu pour les Mariannes», soupire Castro, qui a scotché les fenêtres de sa maison avec du ruban adhésif et rempli des réservoirs d'eau.

L'Organisation météorologique mondiale a averti vendredi que le phénomène climatique El Niño, qui survient généralement tous les deux à sept ans et dure neuf à douze mois, a déjà commencé dans le Pacifique tropical.

Ce phénomène réchauffe les températures de l'eau dans le centre et l'est du Pacifique équatorial, modifiant à l'échelle mondiale les régimes de vents, de pression et de précipitations (tib/ats)