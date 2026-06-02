Le Japon frappé par une tempête: blessés et pannes de courant

La tempête tropicale Jangmi a frappé le sud du Japon. Alors que le phénomène remonte vers le nord, les autorités mettent en garde contre les risques d'inondations et de glissements de terrain.

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Une violente tempête tropicale dans le sud du Japon a blessé neuf personnes, ont indiqué mardi les autorités du pays, au moment où 47 000 foyers sont privés d'électricité et des centaines d'avions restent cloués au sol.

L'Agence météorologique japonaise a mis en garde contre des vagues de forte amplitude, des glissements de terrain et des inondations alors que la tempête Jangmi progresse vers le nord après avoir frappé l'île subtropicale d'Okinawa lundi.

Neuf blessés à Okinawa

Mardi matin, plus de 30 000 foyers dans la région de Kagoshima (sud-ouest) et 17 000 autres à Okinawa étaient privés d'électricité, selon les compagnies d'électricité locales.

Jangmi a par ailleurs fait neuf blessés à Okinawa, selon le principal porte-parole du gouvernement, Minoru Kihara. La chaîne de télévision publique NHK a rapporté que ces blessures avaient été causées par des chutes dues au vent et par des projections d'objets sur des voitures.

«S'il vous plaît, restez vigilants et assurez-vous de prendre des mesures pour protéger votre vie» Minoru Kihara

Minoru Kihara a prévenu que les transports publics à Tokyo et dans les villes alentour pourraient subir des perturbations mercredi à l'approche de la tempête.

«Pour ceux d'entre vous qui vivent dans des zones susceptibles d'être touchées par la tempête, veuillez prêter une attention particulière aux informations d'évacuation publiées par vos municipalités et pensez à évacuer tôt» Minoru Kihara

Les deux plus grandes compagnies aériennes japonaises, All Nippon Airways (ANA) et Japan Airlines, ont annulé un total combiné de 600 vols prévus de lundi à mercredi.

(ats/acu)