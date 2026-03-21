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Violente tempête: Un barrage menace de céder à Hawaï

An aerial view of homes surrounded by floodwaters in Waialua, Hawaii, Friday, March 20, 2026. (AP Photo/Mengshin Lin) APTOPIX Hawaii Severe Weather Floods
Hawaï a été frappée vendredi par une tempête, notamment à Waialua. Keystone

Violente tempête: Un barrage menace de céder à Hawaï

Des milliers d'habitants de l'île d'Oahu ont dû être évacués à cause d'une tempête.
21.03.2026, 08:0721.03.2026, 08:07

Les autorités hawaïennes ont ordonné vendredi à 5500 personnes vivant à proximité d'un barrage sur l'île d'Oahu d'évacuer immédiatement la zone, car l'installation est fragilisée par les fortes pluies. Elle «présente un risque imminent de rupture», ont-elles averti.

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«Quittez immédiatement la zone en aval», a déclaré le service local de gestion des urgences, recommandant aux personnes de faire du covoiturage pour fluidifier le trafic dense. Le barrage de Wahiawa est situé dans le nord de l'île d'Oahu, la troisième plus grande île de l'archipel américain, qui abrite la capitale Honolulu.

Les habitants de la région ont été alertés par les sirènes d'urgence ainsi que par des messages téléphoniques, a précisé la mairie d'Honolulu.

«Nous avons des secouristes qui font du porte-à-porte», a déclaré le directeur adjoint de la communication de la municipalité.

«La situation est très grave dans le centre et sur la côte nord d'Oahu»

Cinq centres ont été mis en place pour accueillir les personnes évacuées. Le porte-parole a indiqué qu'aucun décès n'était à déplorer, mais qu'ils avaient reçu plusieurs appels d'urgence de personnes isolées par la montée des eaux et qui avaient dû être secourues. La violence des pluies a emporté des véhicules et des habitations.

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Le gouverneur d'Hawaï, Josh Green, a déclaré qu'en raison de fortes pluies, le niveau de l'eau dans le réservoir était devenu dangereux, ce qui a conduit les autorités à déclencher l'alerte.

Josh Green a déclaré J sur les réseaux sociaux:

«La tempête est très violente en ce moment, en particulier dans le nord d'Oahu, et nous avons eu de fortes précipitations pendant la nuit, ainsi que de graves inondations dans plusieurs cas. De nombreuses personnes ont dû être évacuées.»

Les services météorologiques prévoient de nouvelles précipitations jusqu'en fin de semaine. Une grande partie d'Hawaï est en état d'alerte pour inondations, selon le service météorologique national, qui a signalé des conditions particulièrement dangereuses dans le nord d'Oahu. (ats/afp)

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