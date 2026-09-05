Washington approuve une vente d’armes de 5 milliards à Riyad

Les Etats-Unis ont donné leur feu vert à la vente de bombes, de kits de guidage et d’autres équipements militaires à l’Arabie saoudite, régulièrement visée par des frappes depuis le début de la guerre contre l’Iran.

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La vente d’armes de cinq milliards de dollars à l’Arabie saoudite, inclue notamment des bombes et des kits de guidage. Keystone

Les Etats-Unis ont annoncé vendredi avoir approuvé une vente de cinq milliards de dollars de bombes, de kits de guidage et d'autres équipements à l'Arabie saoudite. Cette dernière a été attaquée à plusieurs reprises depuis le début de la guerre menée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran.

«La vente proposée renforcera les capacités de défense aérienne de l'Arabie saoudite face aux menaces régionales actuelles et futures, consolidera sa défense du territoire et améliorera l'interopérabilité avec les systèmes utilisés par les forces américaines et d'autres partenaires dans la région du Golfe», a souligné le département d'Etat américain dans un communiqué.

Cette vente «contribuera également aux objectifs de politique étrangère et de sécurité nationale des Etats-Unis en renforçant la sécurité d'un allié majeur non membre de l'OTAN», a ajouté le département d'Etat.

L'Arabie saoudite a été la cible de frappes de drones et de missiles menées par les forces iraniennes et les rebelles Houthis du Yémen, soutenus par Téhéran, depuis que les Etats-Unis et Israël ont lancé leur guerre contre l'Iran en février. (dal/ats/afp)