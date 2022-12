Le B-21 peut larguer ses munitions avec «une précision impressionnante». Image: sda

Voici le nouveau bombardier futuriste de l'armée américaine

Développé secrètement pendent des années, le bombardier furtif B-21 Raider a été présenté vendredi en Californie. Le premier vol d'essai est prévu pour l'année prochaine.

L'armée américaine a dévoilé un nouvel avion de combat développé secrètement pendant des années. En présence du secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, le bombardier furtif B-21 Raider du constructeur américain Northrop Grumman a été présenté vendredi dans le centre de développement militaire fortement gardé de Palmdale, au nord de Los Angeles.

Plongé dans une lumière bleue et accompagné d'une musique de film et d'applaudissements, le bombardier a été sorti d'un hangar. Avec sa forme trapue et fluide allant du cockpit aux ailes, le B-21 rappelle une représentation cinématographique d'OVNI, ou encore des ailes de chauve-souris tout droit sorties du parc automobile de Batman.

«Une précision impressionnante»

Le B-21 a été conçu pour transporter des munitions conventionnelles et nucléaires et les larguer avec «une précision impressionnante», a déclaré le ministre de la Défense Austin lors d'une allocution. Cinquante ans de technologie de faible visibilité des objets volants ont été mis à profit dans le jet furtif.

«Même les systèmes de défense aérienne les plus sophistiqués auront du mal à repérer le B-21 dans le ciel» Lloyd Austin, secrétaire américain à la Défense

De plus, le bombardier a été conçu de manière à être bien entretenu et à pouvoir rester longtemps en service, selon Austin.

Image: sda

Selon le Washington Post, le bombardier futuriste est actuellement en phase de test au sol. Un premier vol d'essai est prévu pour l'année prochaine.

L'armée de l'air américaine prévoit ensuite d'en produire au moins 100 exemplaires, poursuit le journal. Les coûts estimés du programme s'élèveraient ainsi à au moins 80 milliards de dollars américains, le prix attendu ayant augmenté à plusieurs reprises ces dernières années selon l'armée de l'air américaine. (ats/asi)