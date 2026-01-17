brouillard-2°
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

Trump dévoile son Conseil de la paix pour Gaza

Trump dévoile son Conseil de la paix pour Gaza

Le président américain a annoncé la création d’un Conseil de la paix pour Gaza, qu’il présidera lui-même et qui réunira sept personnalités, dont Marco Rubio, Tony Blair et Jared Kushner.
17.01.2026, 08:3217.01.2026, 08:32
President Donald Trump speaks with reporters before departing on Marine One from the South Lawn of the White House, Friday, Jan. 16, 2026, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon) Donald Trump
Le président Donald Trump.Keystone

Donald Trump a dévoilé vendredi dans un communiqué une liste de membres du Conseil de la paix pour Gaza, qu'il présidera et auquel siègeront en particulier le chef de la diplomatie Marco Rubio et l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair.

L'émissaire spécial américain Steve Witkoff en fait aussi partie, tout comme le gendre du président américain Jared Kushner ou encore le président de la Banque mondiale Ajay Banga.

Comment les Etats-Unis pourraient achever le régime iranien

La liste de 7 personnalités – dont 5 Américains – composant ce que la Maison Blanche appelle le «founding executive board» comprend aussi Marc Rowan, un milliardaire patron du fonds d'investissement Apollo Global Management, et Robert Gabriel, un conseiller de Donald Trump.

Chacun d'eux va «superviser un secteur défini, nécessaire à la stabilisation et au succès à long terme de Gaza, ce qui inclut la mise en place de structures de gouvernement, les relations régionales, la reconstruction, l'attractivité pour les investissements, le financement à grande échelle et la mobilisation de capital», selon le communiqué.

Donald Trump avait promis, avec son emphase habituelle:

« Le plus grand et prestigieux conseil jamais assemblé»

Le diplomate bulgare Nickolay Mladenov, que l'on savait destiné à un rôle important, sera Haut représentant pour Gaza, a annoncé la Maison Blanche. Et le général américain Jasper Jeffers dirigea la Force internationale de stabilisation dans le territoire palestinien.

Le déploiement de cette force, prévu par le plan Trump, doit permettre d'aider à sécuriser Gaza et de former des unités de police palestiniennes.

Reconstruction

L'annonce coïncide avec le début des travaux du comité technocratique palestinien récemment formé pour administrer temporairement la bande de Gaza, et qui travaillera sous la supervision de ce conseil.

Les travaux de reconstruction «s'appuieront essentiellement» sur le plan égyptien arabo-islamique, a affirmé le président du comité, Ali Shaath, ingénieur et ancien vice-ministre palestinien, dans un entretien à la chaîne de télévision égyptienne al-Qahera News, réputée proche des services de renseignement égyptiens.

Ce plan avait été adopté en mars 2025, avec le soutien des pays européens, en réponse au projet alors avancé par Trump d'une prise de contrôle du territoire palestinien par les Etats-Unis pour en faire la «Riviera du Moyen-Orient» après en avoir expulsé les habitants.

Etats-Unis en direct
Minnesota: les pouvoirs de la police de l'immigration limités

Sur le terrain, l'armée israélienne a affirmé avoir mené jeudi des frappes en riposte à des tirs plus tôt cette semaine contre ses troupes dans le sud du territoire palestinien, qu'elle a qualifiés de «violation flagrante» du cessez-le-feu.

Dans un communiqué, le Hamas a de son côté accusé Israël d'avoir commis une «nouvelle violation» du cessez-le-feu avec ces raids, qui ont fait au moins sept morts selon la Défense civile de Gaza, une organisation de premiers secours opérant sous son autorité.

Le Hamas avait rejeté en octobre la création du Conseil de la paix pour Gaza, un de ses hauts responsables, Osama Hamdan, dénonçant un retour:

«A l'ère des mandats et du colonialisme».

La deuxième phase du fragile cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre sous la pression des Etats-Unis prévoit également le désarmement du Hamas, le retrait progressif des troupes israéliennes de la bande de Gaza et le déploiement de la Force internationale de stabilisation, selon les termes du plan Trump, endossé par le Conseil de sécurité de l'ONU en novembre. (dal/afp)

Thèmes
La visite de Donald Trump chez Charles III, en images
1 / 25
La visite de Donald Trump chez Charles III, en images

Marine One, transportant le président américain Donald Trump et la première dame Melania Trump, arrive pour atterrir au château de Windsor.
source: getty images europe / wpa pool
partager sur Facebookpartager sur X
- Trump filmé faisant un doigt d'honneur pendant une visite d'usine
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
L’Europe veut parler à Poutine sans «daddy Trump»
Emmanuel Macron a lancé le mouvement, Giorgia Meloni a embrayé: les Européens veulent parler à nouveau à Vladimir Poutine, pour ne pas être marginalisés par les Etats-Unis. Un «envoyé spécial»? Le débat fait rage.
Reparler au président russe? Le choix des interlocuteurs anime les discussions en coulisses, sur fond de rivalités pour le leadership européen. Le président français entend jouer les premiers rôles.
L’article