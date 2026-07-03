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Il s'immole par le feu et meurt devant l'ONU à New York

A man talks to a police office outside the UN building, Monday, Sept. 18, 2017 in New York. President Trump made his first appearance at the United Nation General Assembly this Monday. (AP Photo/Andre ...
Le siège des Nations unies, à New YorkImage: FR170905 AP

Il s'immole par le feu et meurt devant l'ONU à New York

Un homme s'est mis le feu jeudi devant le siège new-yorkais des Nations unies. Son mobile n'est pour l'heure pas connu.
03.07.2026, 05:4503.07.2026, 05:45

Un homme s'est immolé par le feu jeudi devant le siège des Nations unies à New York. Il est décédé des suites de ses blessures, a indiqué la police de la ville.

La police de New York a indiqué à l'AFP avoir reçu un appel à 18h32 (00h32 en Suisse, vendredi) signalant qu'un homme s'était immolé par le feu à proximité du siège des Nations unies. «Son décès a été constaté à l'hôpital Bellevue» de Manhattan, a précisé la police, qui a ouvert une enquête.

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Elle n'a communiqué aucun mobile pour cet acte, mais le New York Post a rapporté que l'homme avait un drapeau tibétain au moment des faits. Sollicitées par l'AFP, les Nations unies n'ont pas répondu dans l'immédiat. (jzs/ats/afp)

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