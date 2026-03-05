beau temps14°
Il proteste contre la guerre en Iran et finit avec le bras cassé

Vidéo: watson

Un vétéran des Marines a perturbé une audition du Sénat en protestant contre l'implication des Etats-Unis dans la guerre en Iran. Expulsé de force, il est reparti avec un bras cassé et plusieurs chefs d'accusation.
05.03.2026, 15:5705.03.2026, 15:57

Lors d'une audition au Sénat américain, un incident a éclaté. Le vétéran des Marines Brian McGinnis a perturbé la séance d'un sous-comité de politique militaire par des interruptions bruyantes. Il protestait contre la guerre menée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran et a notamment crié:

«Personne ne veut se battre pour Israël!»

Voici la vidéo:

Vidéo: watson

Trois policiers sont alors intervenus et ont tenté d'expulser le manifestant de la salle. Ils l'ont finalement traîné dehors à plusieurs. Le sénateur républicain Tim Sheehy a également pris part à l'intervention.

Des répercussions judiciaires en vue

McGinnis est vétéran des Marines et se présente sous l'étiquette du Parti vert en Caroline du Nord. Par le passé, il s'était déjà exprimé à plusieurs reprises dans des vidéos pour critiquer les opérations militaires américaines.

Selon Reuters, il s'est cassé le bras lors de son arrestation. Son intervention aura désormais pour lui des suites judiciaires. Selon la chaîne américaine CBS News, McGinnis a été arrêté puis inculpé. Lui sont notamment reprochés trois chefs de coups et blessures sur des agents de police, plusieurs chefs de résistance à une arrestation ainsi qu'obstruction aux travaux parlementaires.

(emk)

Des manifestations, en Iran et ailleurs
1 / 11
Des manifestations, en Iran et ailleurs
Des Iraniennes tiennent des photos de Mahsa Amini, les mains peintes en rouge, lors d'une manifestation devant le consulat d'Iran suite à la mort de Mahsa Amini, à Istanbul, en Turquie, le 17 octobre 2022.
source: epa / sedat suna
Une journaliste australienne célèbre la mort de Ali Khamenei
Video: watson
