Un incendie près de Los Angeles met les villas des stars en danger

Un incendie se propage rapidement mercredi au nord-ouest de Los Angeles, détruisant maisons et terres agricoles, nourri par des vents violents qui l'ont mené aux portes de banlieues huppées.

La saison des feux n'est pas finie en Californie. Les autorités ont sommé les habitants des zones les plus à risque d'un incendie majeur d'évacuer, au nord de la ville de Camarillo, 70 000 habitants, située à une soixantaine de kilomètres du centre de Los Angeles. Plusieurs blessés ont été transportés à l'hôpital et de nombreux bâtiments sont menacés par les flammes.

Les collines qui surplombent la ville de Camarillo et ses 70 000 habitants sont enveloppées d'un épais nuage de fumée et les vents, qui atteignent 130 km/h, devraient persister jusqu'en fin de journée jeudi et compliquer le travail des pompiers, qui ne peuvent déployer pleinement leurs moyens aériens.

Le feu s'est déclaré dans la matinée mercredi et couvrait déjà plus de 3600 hectares en milieu d'après-midi. Plusieurs habitations, dont des maisons luxueuses, mais aussi des champs agricoles et des vergers ont été détruits par les flammes, selon les pompiers.

Plus de 21 000 foyers sont privés d'électricité, la Californie coupant habituellement le courant pour éviter de provoquer de nouveaux incendies alimentés par les vents violents et la surcharge des réseaux.

Les villas des stars en danger

Quelques dizaines de kilomètres plus au sud, un autre feu s'est déclaré dans les environs de Malibu, menaçant les propriétés luxueuses qui parsèment la côte.

Après deux hivers pluvieux qui ont permis un relatif répit, la Californie connaît cette année une saison des feux très active. Le «Golden State» a souffert cet été de plusieurs vagues de chaleur, marques du réchauffement climatique, et a subi le quatrième incendie le plus vaste de son histoire en juillet-août.

