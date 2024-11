Ils ont voulu frauder l'assurance avec un plan absurde et ça a foiré

Se déguiser en ours pour endommager une Rolls Royce et frauder les assurances? C'est cette idée audacieuse qu'on eu quatre Californiens. Ils ont même enregistré leur méfait avec une caméra de surveillance.

Quatre personnes soupçonnées d'avoir monté une arnaque à l'assurance ont été arrêtées en Californie mercredi, après avoir déclaré qu'un ours avait ravagé leurs voitures de luxe. Il s'agissait en fait d'un humain déguisé en animal.

Le subterfuge a été découvert après une enquête déclenchée une compagnie d'assurance, à qui ces personnes demandaient de couvrir les dommages infligés à une Rolls Royce Ghost, une luxueuse berline vendue plusieurs centaines de milliers de dollars. Le doute s'était instillé après avoir visionné les images d'une caméra de surveillance.

La vidéo 👇🏻 Vidéo: watson

Ils montrent la vidéo aux assurances

Les assurés ont expliqué qu'un ours était entré dans le véhicule à Lake Arrowhead, une région montagneuse près de Los Angeles, et qu'il avait déchiré les sièges et endommagé les portières.

Ils ont fourni une vidéo de vidéosurveillance censée montrer l'animal en plein carnage. Mais «après un examen plus approfondi de la vidéo, l'enquête a permis de déterminer que l'ours était une personne déguisée en ours». Oupsie.

Le biologiste confirme: «C'est un humain»

Les enquêteurs ont ensuite découvert que les suspects n'en étaient pas à leur coup d'essai: deux autres demandes d'indemnisation auprès de compagnies d'assurance différentes ont été effectuées pour deux Mercedes haut de gamme. A chaque fois, un ours a été mis en cause pour les dommages et une vidéo montrant l'agressivité de la bête supposée a été envoyée en justificatif.

Les images ont aussi été envoyées à un biologiste du département de la faune et de la flore, qui a certifié «qu'il s'agissait clairement d'un humain dans un costume d'ours». La perquisition menée dans la tanière des suspects a aussi permis de retrouver le déguisement d'animal utilisé pour l'arnaque.

Image: California Department of insurance

Les quatre hommes âgés de 26 ans à 39 ans ont été inculpés de fraude à l'assurance. Leurs demandes d'indemnisation s'élevaient à plus de 140 000 dollars, soit 124 000 francs au cours actuel.

(ats/acu)