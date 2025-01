Trump annonce un nouveau projet d'IA, appelé «Stargate»

Ces investissements «sont de l'argent qui, normalement, serait allé à la Chine ou à d'autres pays, mais plus particulièrement à la Chine», a affirmé Donald Trump. Chacun leur tour, les trois patrons ont remercié Donald Trump. «Nous n'aurions pas pu faire cela sans vous», a déclaré Masayoshi Son. (ats)

Donald Trump a assuré que la création de «Stargate» allait créer «quasi immédiatement plus de 100 000 emplois» aux Etats-Unis. Cette nouvelle société commune «va bâtir les infrastructures physiques et virtuelles pour porter la prochaine génération d'IA», a dit le président américain.

Le développement du «cloud», de l'IA en général et de l'IA générative en particulier nécessite d'immenses capacités de stockage de données, ce qui a dopé les besoins en centres de données.

Le président et co-fondateur d'Oracle, Larry Ellison, a révélé que le projet portait principalement sur la construction de centres d'hébergement et de traitement de données, les fameux «data centers».

Stargate réunit le spécialiste du «cloud» (informatique à distance) Oracle, la société d'investissement japonaise SoftBank et la start-up d'IA générative OpenAI. La présentation de Donald Trump a été faite à la Maison-Blanche, en présence des dirigeants de ces trois entreprises.

