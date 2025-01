Donald Trump est devenu cryptomilliardaire depuis le lancement de son memecoin. Image: watson

Trump est devenu crypto-milliardaire en un week-end: «C'est un fléau»

Donald Trump a semé le désordre avec l'annonce de sa monnaie virtuelle. Des spécialistes craignent des répercussions négatives dans le secteur, alors que l'investiture du président élu se profilait comme une aubaine pour la branche.

Plus de «Economie»

C'est une petite bombe qui a été larguée par Donald Trump. Le 18 janvier, le marché des cryptomonnaies a été pris de court par le lancement inattendu du memecoin officiel Trump (Trump$).

La capitalisation de son memecoin a grimpé de près de 15 milliards de dollars en 24 heures, avant qu'il ne glisse sous les 8 milliards lorsque sa femme Melania lui a piqué la vedette en lançant, elle aussi, sa monnaie virtuelle Le jeton (ou token) Melania$ a atteint 13 milliards de dollars.



Qu'est-ce qu'un memecoin?

Un memecoin est une cryptomonnaie qui s'inspire de tendances telles que les memes Internet. Une monnaie numérique qui est connue pour subir des fluctuations de prix et des chutes spectaculaires. Pour donner un simple exemple, Haliey Welch, la «Hawk Tuah Girl», a chuté de 95% peu après sa diffusion, passant d'une capitalisation boursière de 500 millions de dollars à 25 millions de dollars en un claquement de doigts.

D'autres ont également connu une popularité fulgurante. Parmi elles, nous pouvons citer le dogecoin – le memecoin originel, pour ainsi dire – ou encore le shiba inu. Actuellement, un autre memecoin populaire est en train prendre de l'ampleur: le Fartcoin, dont la capitalisation est à deux milliards.

Et malgré leur nature risquée, ces monnaies numériques ont attiré l'attention des traders en raison de leur haut potentiel de plus-value spectaculaire. Mais le risque qu'elles disparaissent du jour au lendemain est aussi un vrai risque pour les investisseurs.

Pourquoi Trump lance cette cryptomonnaie?

D'abord critique envers les cryptomonnaies, Donald Trump a changé de cap durant sa campagne, promettant de soutenir le secteur en allégeant la régulation. Il s'est donné comme mission de faire des Etats-Unis un pays pivot dans l’industrie mondiale des actifs numériques. Trump a, par ailleurs, poussé l’idée de créer une réserve stratégique en crypto pour éponger les dettes du pays.

Et cette réserve, comme des médias spécialisés l'ont spécifié, ne serait pas uniquement en bitcoins. Le boss des Maga voudrait un stock «made in USA». En définition, Trump veut uniquement les cryptomonnaies dont le siège social est domicilié aux Etats-Unis - America first.

Mais l'intérêt est aussi personnel pour le clan Trump. Il faut le trouver dans les gains hallucinants que représentent ces monnaies. En effet, son opération lui a valu de s'en mettre plein les poches, et à une vitesse éclair - un demi-milliard de dollars en très peu de temps. La famille Trump, avec cette double annonce, «est devenue milliardaire en cryptomonnaie ce week-end», renseigne le site Axios.

Ce mouvement surprise et totalement «sauvage», comme la cryptosphère l'a qualifié, représente un énième coup marketing de la part de Trump, lui, l'adepte de ce genre d'opération - il a déjà vendu des collections NFT, par exemple.

L'autre information très intéressante, révélée et exposée par Axios, se trouve dans le sentiment d'appartenance à Donald Trump.

«Les détenteurs de Trump$ ont un intérêt financier direct à amplifier son message et à défendre sa présidence, car le jeton est sûr d’augmenter en valeur chaque fois que le sentiment évolue en sa faveur.» Axios.

Comment le secteur accueille l'annonce?

L'arrivée de Trump dans le Bureau ovale était très attendue par les investisseurs en crypto, mais l'arrivée de Trump et Melania n'est pas très bien accueillie par le secteur, qui n'a pas tardé à reprocher au président élu d'instaurer le désordre avec la mise en route de sa monnaie virtuelle.



Et c'est surtout un problème pour les institutions financières qui, désireuses d'investir dans les tokens, pourraient se montrer frileuses après le dérèglement occasionné par la mise en ligne de la monnaie de Trump. La raison? Elles cherchent, avant tout, la mise en place de règles et une régularisation stricte du secteur.

Les experts pointent, ainsi, un autre danger: si des célébrités décident de faire comme Trump et lancer des coins comme ça leur chante, le marché sera totalement faussé et perturbé. D'aucun notent – et ça ajoute une couche à frilosité ambiante -, que l'opération menée par le milliardaire est «un signe supplémentaire que la famille Trump sera beaucoup moins hésitante à contourner ou à transgresser les limites éthiques traditionnelles au cours de ce second mandat», écrit le New York Times.

En ce sens, les milieux de la crypto sont en colère. Gabor Gurbacs, ancien directeur de la stratégie des actifs numériques chez VanEck et fondateur de PointsVille (une société dans les actifs numériques), n'a pas caché sa colère sur X:



«Trump doit virer ses conseillers en crypto-monnaies et les remplacer par des gens qui savent ce qu'ils font. Les memecoins ont coûté aux Etats-Unis, à la présidence et à sa famille beaucoup de crédibilité et les conséquences n'ont même pas encore commencé».

Cité par Bloomberg, Rob Hadick , associé général de la société de capital-risque axée sur la cryptographie Dragonfly Capital, parlait même d'«un fléau».

Anthony Pompliano, spécialiste de la finance, a été on ne peut plus clair:

«Le futur président des Etats-Unis vient de lancer un "memecoin" à quelques jours de son investiture. Sa capitalisation boursière a atteint près de huit milliards de dollars en moins de trois heures, soit presque le double de la fortune de Trump. Les marchés financiers ne sont pas prêts pour ce qui s’annonce — accrochez-vous.»

A moyen terme, il est probable que les memecoins Trump$ et Melania$ suivent le même chemin que d'autres avant eux, perdant progressivement de leur valeur et se rapprochant de zéro à long terme. Mais ça seul l'avenir le dira.