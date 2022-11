Voici où les trumpistes pourraient triompher mardi

image: shutterstock/ montage: watson

La course à la majorité au Sénat américain est serrée: dans certains Etats, la question de savoir si les républicains ou les démocrates l'emporteront est encore complètement ouverte. Où la situation sera-t-elle particulièrement serrée?

Liesa Wölm / t-online

Un article de

Ce serait un euphémisme de dire qu'à l'approche des midterms, les élections de mi-mandat aux Etats-Unis, le 8 novembre, l'atmosphère est tendue. Les démocrates du président sortant Joe Biden s'imposeront-ils ou les républicains, encouragés par l'ancien président Donald Trump, gagneront-ils du terrain?

De quoi parle-t-on?

Les élections au Congrès sont l'occasion de voter sur la composition des deux chambres américaines. L'ensemble de la Chambre des représentants (435 sièges) et 35 des 100 sièges du Sénat seront renouvelés. Chacun des 50 Etats américains y dispose de deux sénateurs.

Leur mandat dure six ans et un tiers d'entre eux est renouvelé tous les deux ans. Le Sénat fait office d'organe de contrôle vis-à-vis du président américain et a son mot à dire en ce qui concerne les traités internationaux ou la nomination de fonctionnaires gouvernementaux et de juges.

Actuellement, les 100 sièges du Sénat sont partagés de manière parfaite: 50 pour les républicans et 50 pour les démocrates. C'est le vote double de la vice-présidente, Kamala Harris, qui s'impose dans ce cas de figure, qui permet de départager nombre de situation. Le Sénat est donc en pratique tenu par les démocrates. Mais la Chambre haute pourrait revenir aux républicains après les élections et offrir un triomphe aux trumpistes.

Dans de nombreux Etats, les sondages semblent indiquer que l'issue de la course est déjà décidée. En Illinois, en Californie et au Colorado, les démocrates devraient l'emporter. Dans l'Iowa, le Missouri et l'Arkansas, entre autres, ce sont les républicains qui sont assurés de remporter la victoire.

Dans d'autres Etats, le suspense perdure. Dans lesquels la tension sera-t-elle maximale? Voici les Etats et leurs candidats où le coude-à-coude sera, pour sûr, particulièrement serré.

Arizona: ancien astronaute contre investisseur informatique

En Arizona, le duel aura lieu entre le sénateur démocrate sortant Mark Kelly et le républicain Blake Masters. Selon le portail d'information américain RealClearPolitics (RCP), Kelly mène pour l'heure de 1 à 2,3 points, en fonction des différents sondages.

Ancien astronaute, Mark Kelly a effectué plusieurs missions à bord de la station spatiale internationale (ISS). Il s'est engagé en politique en 2011 pour défendre des lois plus strictes sur les armes à feu après une tentative d'assassinat sur sa femme, Gabrielle Giffords.

Mark Kelly Image: keystone

En face, le républicain Blake Masters est étroitement lié au multimilliardaire Peter Thiel, qui compte parmi les investisseurs informatiques les plus prospères de la Silicon Valley. Masters siégeait au conseil d'administration de son entreprise.

Géorgie: pasteur contre star du football

En Géorgie, le suspense est à son comble entre le démocrate sortant Raphael Warnock et le républicain Herschel Walker. Les démocrates s'annoncent pour l'heure perdants. Selon les sondages du RCP, Walker dispose de 1,5 point d'avance sur Warnock.

Herschel Walker Image: keystone

Walker a joué douze ans au football américain au sein de la prestigieuse NFL. Fervent opposant à l'avortement, il fait l'objet de critiques pour avoir poussé à plusieurs reprises des femmes à avorter en les payant.

Face à lui: Warnock s'était déjà imposé de justesse contre sa concurrente Kelly Loeffler lors d'une élection anticipée en janvier 2021. Ce pasteur ne cache pas ses ambitions de se présenter un jour à la Maison Blanche.

Nevada: Procureur général contre Procureur général

Pour les républicains, l'espoir de remporter un siège est grand dans l'Etat du Nevada. L'actuelle sénatrice démocrate, Catherine Cortez Masto est au coude à coude avec le républicain Adam Laxalt. Selon le sondage de RCP, Masto ne devance Laxalt que de 1,9 point de pourcentage.

Catherine Cortez Masto Image: keystone

Ici, le duel est particulièrement croustillant: tous deux ont été procureur général d'Etat, un poste qui combine les fonctions de ministre de la justice de l'Etat et de procureur général.

Masto l'a été de 2007 à 2015 et Laxalt lui a succédé de 2015 à 2019. Il fait partie de la frange républicaine «Maga», celle qui affirme que l'ancien président américain Donald Trump a perdu les élections de 2020 en raison d'une fraude massive causée par les démocrates.

Ohio: politicien professionnel contre auteur à succès

Dans l'Etat ouvrier de l'Ohio, dans le Midwest, le démocrate Tim Ryan espère un changement et se présente contre le républicain J. D. Vance. Mais Ryan peut trembler: selon RCP, il est distancé de 2,2 points par Vance dans les sondages.

Tim Ryan Image: keystone

Durant la campagne, Ryan a tenté de marquer des points en critiquant le président Joe Biden. Ce député à la Chambre des représentants des Etats-Unis depuis 2003 s'était également présenté contre Biden lors des primaires de 2020, mais sa candidature n'avait guère trouvé de soutiens.

Avec Vance, Ryan a un adversaire bien connu aux Etats-Unis: l'auteur du livre Hillbilly Elegie, qui évoque la pauvreté et l'exclusion de sa famille blanche et qui permet de mieux comprendre l'ascension de Donald Trump et le soutien de sa base ouvrière blanche. L'ouvrage a fait partie de la liste des best-sellers du New York Times en 2016 et 2017. Initialement critique de Trump, J.D. Vance est depuis devenu l'un de ses plus fervents défenseurs.

Pennsylvanie: maire d'une bourgade contre médecin très médiatisé

L'issue des élections sénatoriales en Pennsylvanie est particulièrement excitante: selon les sondages, le démocrate John Fetterman n'a que 0,2 point d'avance sur le républicain Mehmet Oz.

John Fetterman Image: keystone

John Fetterman est tatoué, mesure plus de deux mètres et a été travailleur pour la jeunesse. Ce maire de la petite ville de Braddock, en Pennsylvanie, fait partie de l'aile gauche de son parti et mise sur la proximité avec les travailleurs. Avec lui, le sweat à capuche rencontre le costume de luxe.

Après une attaque cérébrale en mai, plusieurs critiques estiment toutefois que Fetterman n'est pas en assez bonne santé pour occuper ce poste.

Quant à Oz, il s'agit d'un des médecins les plus célèbres de la télévision américaine. Il a été régulièrement été accusé d'être un charlatan, ayant fait la promotion de préparations vitaminées inefficaces. Fait intéressant: il vit en réalité dans l'Etat voisin du New Jersey.

Autres courses passionnantes

Le New Hampshire (la démocrate Maggie Hassan contre le républicain Don Bolduc) est un autre Etat disputé, où les sondages prévoient actuellement une différence de 0,5 point.

Dans le Wisconsin, le républicain Ron Johnson ne devance le démocrate Mandela Barnes que de trois points. A Washington, Tiffany Smiley espère une victoire surprise: la républicaine est actuellement devancée de 4,3 points par la démocrate Patty Murray.