On aperçoit des personnes sur les lieux d'une agression survenue lors de la marche des fiertés de Berlin (CSD). Getty Images Europe

Attaque à la pride de Berlin: voici tout ce qu'on sait

Après l'attaque survenue en marge de la marche des fiertés de Berlin (CSD), qui a tué une femme et fait plusieurs blessés, la police a lancé un avis de recherche public contre un suspect de 21 ans. L'homme est potentiellement armé et dangereux.



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Après l'attaque survenue en marge du Christopher Street Day (CSD) de Berlin, ou la marche des fiertés, la police et le parquet ont lancé un avis de recherche public visant un suspect — toujours en fuite à l'heure qu'il est.

Les fait connus

Vers 22 heures samedi, le suspect aurait blessé plusieurs personnes et tué une femme, après avoir foncé avec son véhicule dans le secteur du Tiergarten.

Un témoin oculaire a déclaré à l'AFP qu'un véhicule avait tourné à vive allure de la Lennéstraße vers le Tiergarten, renversant plusieurs personnes au passage.

Le véhicule, décrit par la police comme un minibus ou monospace de couleur blanche, a fini sa course contre un arbre. Une ou plusieurs personnes seraient ensuite descendues du véhicule et auraient pris la fuite à pied.

En effet, on ignore encore si l'auteur a agi seul ou s'il avait des complices. Selon la police, les témoins ont donné des déclarations contradictoires quant à la présence d'un ou de plusieurs auteurs.

La police enquête également sur l'existence d'une seconde phase d'attaque après la première, au cours de laquelle des personnes auraient été blessées à l'arme blanche.

Des témoins ont rapporté avoir vu des victimes gisant au sol, présentant des blessures par arme blanche, a déclaré le porte-parole de la police berlinoise. Mais l'utilisation d'une arme blanche n'a pas encore été confirmée officiellement.

Globalement, les circonstances exactes restaient encore floues dans la matinée de dimanche

Le suspect recherché

Les autorités recherchent A.B., 21 ans. Les enquêteurs privilégient déjà la piste d'un attentat.



«Cet homme est connu des services de police et est lié milieu islamiste berlinois» Florian Nath, porte-parole de la police

D'autres personnes pourraient être impliquées.

La police décrit l'homme recherché comme suit: silhouette mince, environ 1m90, cheveux noirs, sweat à capuche noir et pantalon blanc. Les enquêteurs lancent un appel à témoins.

La police met explicitement en garde la population: en cas de rencontre avec le suspect, il faut éviter tout contact direct, l'homme étant considéré comme potentiellement armé et dangereux. En cas de suspicion, il faut appeler immédiatement le numéro d'urgence allemand, le 110 (depuis l'Allemagne).

L'état des victimes

Une femme est décédée sur les lieux de l'accident. Parmi les 16 blessés, trois auraient été très grièvement blessés. Huit auraient subi des blessures graves et cinq autres auraient été légèrement blessés.

Certaines sources, comme Blick, parlent de pronostic vital engagé pour certaines victimes.

Toutes les personnes grièvement blessées ou présentant des blessures graves ont été transportées à l'hôpital, confirment les pompiers. (t-online/dag)