La Maison Blanche confirme: «pas d'indication d'activité extraterrestre»

«L'une des raisons pour lesquelles on en voit plus, c'est que nous les cherchons plus», a encore expliqué le responsable en soulignant que les capacités radar avaient été adaptées en ce sens. (ats/blg/afp)

«On n'est pas certains qu'ils aient été dotés ou non d'une capacité de surveillance, mais on ne peut pas l'exclure», a-t-il affirmé en soulignant par ailleurs que les débris n'avaient pas encore été récupérés, côté américain du moins.

Les Etats-Unis ont abattu trois objets volants non identifiés au-dessus de leur territoire et du Canada ces derniers jours. Et ce, après avoir déjà abattu le 4 février un ballon chinois suspecté d'activités d'espionnage.

Cette ONG suisse démine l'Ukraine

L'Ukraine serait le pays le plus miné au monde. Les engins antipersonnels et autres obus n'ayant pas explosé pullulent sur le territoire du pays de Zelensky. Une ONG suisse, active sur place, nous raconte son travail de déminage avec des locaux, alors que la guerre fait encore rage plus à l'est.

Triste nouvelle et nouveau record pour l'Ukraine: le pays serait désormais l'un des plus minés de la planète. Selon Sky News, qui a interrogé l'organisation non gouvernementale (ONG) Mine advisory group, près de 40% de l'Ukraine serait truffé de mines, soit l'équivalent de la superficie du Royaume-Uni. Le ministère de l'Intérieur ukrainien n'hésite pas à dire que le pays est «le plus miné au monde».