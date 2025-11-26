«Un animal» tire sur deux militaire devant la Maison-Blanche

Mercredi soir, deux soldats de la Garde nationale ont été grièvement blessés par balle. Image: Anadolu

«Un animal» tire sur des soldats devant la Maison Blanche

Deux soldats la Garde nationale américaine ont été tués par balle dans la capitale, Washington. L'administration Trump annonce le déploiement supplémentaire de 500 hommes et le président affirme que l’auteur de l’attaque le payera «cher».

Deux militaires de la garde nationale déployés à Washington ont été blessés grièvement par balle mercredi, à deux pas de la Maison Blanche, ont annoncé les autorités. Elles ont interpellé un suspect. Il s'agit de la pire attaque commise contre la Garde nationale depuis son déploiement par le président républicain ces derniers mois dans des villes démocrates.

La police et l'armée se sont déployés pour tenter de retrouver les suspects. Keystone

Alors que Patrick Morrisey, gouverneur de l'Etat de Virginie-Occidentale, d'où les soldats sont originaires, avait d’abord déclaré que «les deux membres de la Garde nationale ont succombé à leurs blessures», cette information a été démentie quelques heures plus tard par la maire de Washington, Muriel E. Bowser: «Ils sont dans un état critique».

«L'animal qui a tiré sur les deux gardes nationaux est lui aussi gravement blessé» Donald Trump, dans la foulée, sur Truth Social

«Il paiera malgré tout très cher» son acte, a ajouté le président américain qui avait déjà rejoint sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride, où il compte passer Thanksgiving, jeudi.

«Plusieurs coups de feu»

«On a entendu des coups de feu. On attendait au feu rouge et il y a eu plusieurs coups de feu», a raconté Angela Perry, une agente de sécurité de 42 ans, en voiture avec ses deux enfants.

Des journalistes de l'AFP ont vu, à deux rues de la Maison Blanche, une personne vêtue d'un uniforme militaire être évacuée sur un brancard. La zone a été bouclée et des dizaines de véhicules de la police et d'autres forces de sécurité locales comme nationales ont été dépêchés sur les lieux.

Près de 500 hommes en plus

500 militaires supplémentaires de la Garde nationale seront déployés à Washington, a annoncé en réaction le chef du Pentagone. «Cela ne fait que renforcer notre détermination à faire de Washington un endroit sûr», a déclaré Pete Hegseth, un déplacement en République dominicaine.

Pete Hegseth. Keystone

Ce nouveau déploiement portera à plus de 2500 le nombre de militaires de ce corps de réserve déployés dans la ville.

Bras de fer avec les démocrates

La Maison Blanche a accusé l'opposition démocrate d'avoir «diabolisé» les soldats, mais les motifs de l'assaillant n'étaient pour l'heure pas connus. «Nous ne connaissons toujours pas le mobile», a déclaré le vice-président JD Vance.

Depuis juin, le président républicain a envoyé la Garde nationale successivement à Los Angeles, Washington et Memphis, à chaque fois contre l'avis des autorités locales démocrates, disant ces renforts nécessaires pour lutter contre la criminalité et appuyer la police fédérale de l'immigration (ICE).



Des militaires des gardes nationaux sont déployés, à la demande du président Donald Trump, depuis août dans la capitale américaine. Ils étaient 2175 militaires déployés mi-novembre, selon de récentes statistiques militaires. La municipalité accuse l'exécutif fédéral d'outrepasser ses pouvoirs.

La justice a bloqué en octobre jusqu'à nouvel ordre des déploiements similaires à Chicago et Portland. La municipalité de Washington, au statut unique, n'est rattachée à aucun Etat américain, et dispose d'une autonomie limitée puisque le Congrès a compétence sur ses affaires.

