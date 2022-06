Matthew McConaughey demande une réforme des armes avec un discours poignant

La star hollywoodienne, originaire d’Uvalde, a plaidé avec force pour une réforme de la législation sur les armes lors d'une visite à la Maison-Blanche. Il a ramené avec lui les Converses vertes d’une jeune victime, seul élément qui a permis son identification.

Matthew McConaughey lors de son discours plein d'émotion à la Maison Blanche. image: keystone

Lors d'une apparition surprenante et parfois émouvante à la Maison Blanche, Matthew McConaughey a raconté l'histoire de ceux qui ont perdu la vie dans la fusillade de l'école primaire d'Uvalde, au Texas, pour appeler à davantage d'action sur le contrôle des armes à feu.

L'acteur de 52 ans, originaire d'Uvalde, a raconté que lui et sa femme s'étaient rendus dans la ville texane immédiatement après le massacre et y avaient rencontré les familles des victimes. La star d'Hollywood a évoqué les rêves et les objectifs des enfants tués, dont leurs parents leur avaient parlé.

«Vous savez ce que chacun de ces parents voulait, ce qu'ils nous ont demandé? Ils veulent que les rêves de leurs enfants continuent à vivre, que la perte de leur vie ait de l'importance» Matthew McConaughey

McConaughey a été particulièrement ému lorsqu'il a parlé d'une paire de chaussures qu'il avait apportée: des Converses vertes qu'une jeune fille portait tous les jours et sur lesquelles elle avait dessiné un cœur pour montrer son amour de la nature. Elle rêvait de devenir experte en biologie marine et a été tellement défigurée lors de la tuerie qu'on a dû utiliser les chaussures pour identifier son corps. «Comment est-ce?», a demandé McConaughey en frappant le pupitre de son poing fermé.

Renforcer les lois sur les armes

Pour l'acteur, il y a maintenant une chance d'obtenir de vrais changements. Les lois sur les armes doivent être renforcées de toute urgence. Les détenteurs d'armes responsables comme lui en ont assez que le droit de posséder une arme, ancré dans la Constitution, soit utilisé abusivement «par quelques individus dérangés».

Concrètement, il a demandé des vérifications des antécédents des acheteurs, un âge minimum de 21 ans pour l'achat de fusils de type AR-15 ou des lois qui permettent de retirer temporairement leur arme à certaines personnes. De telles lois n'existent actuellement que dans neuf Etats. De nouvelles lois seraient un pas en avant pour permettre à la fois le droit sur les armes et une société civilisée.

Il y a deux semaines, un jeune tireur de 18 ans avait abattu 19 enfants et deux enseignantes dans une école primaire de la petite ville d'Uvalde au Texas. Cette attaque dévastatrice a une fois de plus relancé le débat sur un durcissement de la législation sur les armes à feu, laxiste en de nombreux endroits aux Etats-Unis. (ats/asi)