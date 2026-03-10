en partie ensoleillé15°
Des enquêteurs fouillent le ranch d'Epstein au Nouveau-Mexique

Des enquêteurs américains ont commencé à fouiller la propriété de Jeffrey Epstein au Nouveau-Mexique. Des jeunes filles et femmes y auraient été victimes du criminel sexuel, selon des accusations.
10.03.2026, 16:15
FILE - Jeffrey Epstein&#039;s Zorro Ranch is seen on July 8, 2019, in Stanley, N.M. (KRQE via AP, File) Epstein New Mexico Ranch
Vue aérienne de la propriété du milliardaire, juillet 2019.Keystone

L'opération fait suite à la réouverture d'investigations dans cet État du sud-ouest des États-Unis d'investigations. Elles portent sur les agissements de l'ex-financier dans sa propriété, le ranch Zorro, dont le nom apparaît des milliers de fois dans les archives déclassifiées du dossier.

«Cette fouille s'inscrit dans le cadre de l'enquête pénale annoncée le 19 février par le ministère de la Justice du Nouveau-Mexique. L'enquête concerne des accusations d'activités illégales au ranch d'Epstein avant (sa) mort en 2019», ont déclaré les autorités dans un communiqué.

«Les survivantes d'Epstein ont attendu bien trop longtemps pour obtenir justice et le Nouveau-Mexique montre la voie dans la quête de vérité»
Tweet de Melanie Stansbury, députée fédérale de l'État

«Nous ne négligeons aucune piste», a encore souligné l'élue, ajoutant que les autorités «recherchent des informations crédibles sur les crimes commis par Epstein et ses associés» dans l'État.

Selon plusieurs médias américains, les autorités locales ont demandé en février au ministère fédéral une version non caviardée d'un courriel de 2019 figurant dans le dossier Epstein. Ce message affirme que le milliardaire aurait fait enterrer les corps de deux jeunes filles étrangères «dans les collines» avoisinant la propriété.

Victimes mineures

Jeffrey Epstein a été arrêté et inculpé en juillet 2019 pour exploitation sexuelle de mineures et association de malfaiteurs. Il a été retrouvé pendu dans sa cellule le 10 août 2019, alors qu'il était en attente de son procès. L'autopsie a conclu à un suicide.

Déjà accusé plus de dix ans auparavant en Floride de recourir aux services de prostituées mineures, il avait été condamné en 2008 à une peine aménagée de prison de treize mois, selon un accord secret passé avec un procureur lui permettant d'échapper à des poursuites fédérales.

Ces vêtements en référence à Epstein font polémique

Après la mort de Jeffrey Epstein, une femme identifiée sous le pseudonyme de «Jane Doe 15» a déclaré à des journalistes que le criminel l'avait violée au ranch lorsqu'elle avait 15 ans. (ats/afp)

Téhéran: la capitale iranienne vit au rythme des explosions
