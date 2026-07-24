Laura Loomer a changé d'avis sur l'Ukraine en voyant le pays détruit. Image: keystone

«Quelle conne!» Une MAGA s’est fait piéger par Poutine

Laura Loomer est un soutien fervent à Donald Trump. Mais après s'être rendue à Kiev, elle regrette sa campagne de dénigrement envers l'Ukraine. Son geste à des conséquences considérables.

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La visite de Laura Loomer à Kiev est en train de provoquer un véritable séisme politique au sein de la mouvance MAGA (Make american great again). Fidèle alliée du président américain Donald Trump, cette influenceuse qui s'est positionnée durant des années contre l'Ukraine, relayant même des récits pro-russes, a désormais révisé publiquement sa position. Jusqu'à s'en prendre à des figures marquantes de son propre camp politique.

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Figure de l'extrême-droit qui compte 1,9 million d'abonnés sur la plateforme X, Laura Loomer peut compter sur le soutien d'une large base de fans. La femme de 33 ans, ouvertement raciste et complotiste, a expliqué sur X qu'elle était autrefois enfermée dans une «chambre d'écho médiatique», et qu'elle avait cru à la propagande russe. Elle a finalement décidé de se rendre en Ukraine, afin de se faire elle-même une idée de la guerre menée par Vladimir Poutine.

Laura Loomer confirme ainsi son revirement, amorcé une première fois mi-juin dans son podcast vidéo Loomer Unleashed, et qui coïncide avec le récent rapprochement de Donald Trump avec les positions ukrainiennes. «Je me suis trompée», reconnaît-elle désormais depuis la capitale ukrainienne, ajoutant se sentir «comme la dernière des connes». Elle insiste également sur le fait que sa visite n'a pas été financée par l'Ukraine, mais entreprise de son plein gré.

Visite de ruines et d'un MacDonald's

Selon ses déclarations, Laura Loomer s'est notamment rendue à Boutcha, où elle s'est renseignée sur les crimes de guerre commis par la Russie. Elle a aussi été personnellement guidée mercredi à travers le célèbre monastère la laure des Grottes de Kiev, touché par un missile russe, par la ministre ukrainienne de la Culture, Tetyana Berejna.

Mais c'est une attaque aérienne russe sur Kiev, dont elle a été témoin ce mardi, qui l'a le plus marquée. Elle a écrit par la suite avoir honte d'avoir minimisé durant des années les souffrances des Ukrainiens. Selon elle, si a pu croire que l'Ukraine était un pays «plein de nazis», il s'agissait en réalité de désinformation russe.

La MAGA a également visité un McDonald's de Kiev situé à la station de métro Lukyanivka, dont les environs ont été déruits par les missiles russes. Elle s'est notamment étonnée du fait que le fast-food était encore en service.

Elle qui dit ne jamais manger de fast-food s'est même laissé tenter par un menu. L'occasion de poser quelques photos surréalistes des environs.

Le revirement de Laura Loomer dépasse désormais largement la seule question ukrainienne. Elle accuse notamment la Russie de diffuser délibérément de fausses informations, en collaboration avec l'Iran, dans le but de diviser les Etats-Unis et le Parti républicain.

Elle s'en est également pris, avec une virulence particulière, à une partie des MAGA. Selon elle, de nombreux influenceurs et responsables politiques conservateurs se seraient laissé instrumentaliser par la Russie, le Qatar ou l'Iran, relayant une propagande antiaméricaine. Or la Russie, selon elle, ne «fait rien de positif pour l'Amérique».

Dans une autre publication, Laura Loomer a encore durci ses critiques. Elle affirme avoir commencé à réaliser qu'elle «n'apprécie plus vraiment» nombre des républicains qu'elle a côtoyés ces douze dernières années. Certains sont simplement «ignorants», d'autres «peut-être payés».

En Ukraine on se réjouit, à Moscou on se moque

Les réactions à ces déclarations publiques ne se sont pas fait attendre. Le bureau de Volodymyr Zelensky et le ministre des Affaires étrangères Andriï Sybiha ont salué sans détour la visite de Laura Loomer. Il n'existe pas de meilleur moyen de se forger sa propre opinion que de vivre la réalité sur le terrain, a fait valoir sur X le bureau présidentiel.

Depuis la Russie, en revanche, on entend des moqueries et des sarcasmes. La rédactrice en chef de la chaîne d'Etat Russia Today (RT), Margarita Simonian, a rappelé les anciennes chroniques pro-russes que Laura Loomer avait rédigées pour la chaîne. Celle-ci a raillé sa «transformation» et cité d'anciens textes où elle qualifiait l'Ukraine de pays rempli d'«apologistes nazis».

Laura Loomer a rétorqué qu'elle était alors tombée dans le piège de la désinformation, et que c'est précisément pour cette raison qu'elle souhaitait laisser ses anciennes publications en ligne, comme preuve de l'efficacité de la guerre de l'information menée par Poutine.

Au sein du camp Trump, les réactions divergent. Alors que de nombreux représentants MAGA critiquent vivement le revirement de Laura Loomer, n'y voyant qu'un nouveau coup médiatique, elle a reçu le soutien de Nate Vance, vétéran ayant combattu en Ukraine et cousin du vice-président américain JD Vance. Il faut du courage pour reconnaître publiquement s'être trompé, salue-t-il sur X. Message auquel l'influenceuse a répondu par des remerciements.

D'autres soutiens de l'Ukraine se sont montrés plus sceptiques. Si ses excuses sont en principe bienvenues, il en faudra davantage, selon certains commentateurs, après les années de campagne anti-Zelensky qu'elle a menée.

Traduit de l'allemand par Joel Espi