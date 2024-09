Laura Loomer, propagandiste d'extrême droite, ne plaît pas aux républicains. Image: The Washington Post

Analyse

Cette femme va causer la perte de Donald Trump

La militante d'extrême droite Laura Loomer effraie les électeurs indépendants. Et c'est même pire que cela.

Philipp Löpfe Suivez-moi

Plus de «International»

Marjorie Taylor Greene – celle qui possède des «canons laser juifs venus de l'espace» - a récemment posté un message sur X qui a une fois de plus attiré l'attention. Elle s'est opposée à un post d'une certaine Laura Loomer, qui avait elle-même posté quelque chose auparavant sur la plateforme Truth Social de Trump, dont le contenu était le suivant: si Kamala Harris devenait la prochaine présidente des Etats-Unis, la Maison-Blanche empesterait le curry.

Greene a qualifié ce post de «consternant et extrêmement raciste». Elle est même allée plus loin en déclarant aux journalistes:

«Loomer ne représente pas MAGA. Elle ne représente pas ce que nous sommes en tant que républicains. Et elle n'a pas l'expérience et la mentalité nécessaires pour agir en tant que conseillère dans une campagne présidentielle» La républicaine de la Chambre Marjorie Taylor-Greene

Laura Loomer a 31 ans, elle est originaire de Floride et a derrière elle une impressionnante carrière d'activiste d'extrême droite. Elle a commencé comme agent infiltré pour Project Veritas, une organisation conservatrice qui ne cesse de révéler les scandales des progressistes - ou du moins de le prétendre.

En 2017, Loomer s'est enchaînée au bureau de Twitter à New York pour protester contre l'immigration. En 2020 et 2022, elle s'est présentée à deux reprises, en vain, pour un siège à la Chambre des représentants, jouant à fond la carte anti-islam. Par la suite, elle a donc été bannie de Facebook, Instagram, Lyft, Uber, Venmo (le Twint américain) et PayPal. Lorsque Ron DeSantis s'est présenté contre Trump, elle a accusé le gouverneur de Floride d'exploiter le cancer du sein de sa femme à des fins de propagande politique.

Mais cette provocatrice est avant tout une menteuse et une conspirationniste à propos du 11-Septembre. Elle prétend que ce n'est pas Al-Qaida qui a perpétré l'attentat contre le World Trade Center, mais que c'était plutôt un travail interne de la CIA et du FBI. Lorsque Trump l'a emmenée avec lui, mercredi, à la commémoration de cet attentat, cela a suscité l'horreur même chez ses plus fidèles larbins. «L'histoire de cette personne est véritablement toxique», a par exemple déclaré Lindsey Graham. Je ne pense pas que cela puisse nous être utile».

Trump, quant à lui, n'a aucune crainte à l'égard de Loomer. Il l'emmène désormais régulièrement à ses rallyes et ne tarit pas d'éloges à son sujet:

«La grande Laura Loomer – certains d'entre vous connaissent Laura – c'est une personne fantastique, une grande femme» Trump en juillet, à Nashville

Bien entendu, cette complotiste a également relayé la rumeur selon laquelle les Haïtiens mangent des chats et des chiens. Depuis, Trump a lui aussi usé de cette thèse absurde, tout comme son colistier J.D. Vance. Sur les médias sociaux, il récolte ainsi moqueries et railleries. Mais cette affaire est loin d'être anodine. Elle recèle de nombreux explosifs. A Springfield (Etat de l'Ohio), la ville où ces incidents auraient eu lieu, le maire a dû convoquer une nouvelle conférence de presse pour démentir ces accusations absurdes.

Entre-temps, des néonazis sont également intervenus dans la polémique. Ils se déchaînent dans les rues et menacent les Haïtiens. «Manifestement, les réactions négatives et les menaces sont difficiles à maîtriser», a expliqué le maire. Nous voulons regarder ensemble vers l'avenir, mais cela devient difficile face à la violence et aux menaces».

Les émeutes des néonazis ont été provoquées par la mort d'un écolier de 11 ans, tué dans un accident de bus scolaire. Le conducteur du véhicule était un Haïtien.

Le père du garçon s'est également exprimé clairementl: «Mon fils n'a pas été assassiné. Il a été tué par hasard par un immigré haïtien. C'est une tragédie pour cette communauté, cet Etat et cette nation, mais elle ne doit pas être utilisée pour faire de l'agitation politique.»

Dans l'entourage de Trump, on voit toutefois de plus en plus souvent des figures issues de l'extrême droite. Il a ainsi invité à deux reprises dans son club de golf du New Jersey un type qui avait été condamné à trois ans de prison pour son rôle dans l'assaut du Capitole et qui, non seulement, se pavane avec une moustache à la Hitler, mais diffuse également de la propagande nazie.

Mardi dernier, l'ex-président a également réuni 18 influenceurs d'extrême droite dans une salle d'hôtel de Philadelphie, parmi lesquels se trouvait un certain Jack Posbiec, qui peut se targuer d'avoir lancé la rumeur du Pizzagate, autour d'Hillary Clinton à l'époque.

Dans le même temps, Trump se bat désespérément pour gagner les faveurs des électeurs. Ses propositions politiques sont de plus en plus absurdes. Après avoir voulu exonérer les pourboires de l'impôt, il veut faire de même pour le paiement des heures supplémentaires. La manière dont cette proposition peut être mise en pratique restera à jamais son secret.

Les spécialistes secouent en tout cas la tête. Douglas Holtz-Eakin, un ancien directeur du Congressional Budget Office, a par exemple déclaré dans le Wall Street Journal: «Le virage à 180 degrés de Reagan à Trump est désormais complet. (...) La politique fiscale d'un marin ivre serait plus disciplinée». Trump, lui, s'accroche farouchement à l'affirmation selon laquelle il a gagné le débat.

C'est presque un exemple tragique de dissonance cognitive. C'est ce qu'affirme Karl Rove, autrefois loué comme génie politique du Grand Old Party et cerveau de l'administration de George W. Bush: