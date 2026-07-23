Barbara Butch va porter plainte contre LFI. Image: EPA

La DJ Barbara Butch va porter plainte contre LFI

L'affaire prend de l'ampleur en France: Barbara Butch, dont le concert a été stoppé par des militants, va porter plainte contre LFI pour provocation à la haine et à la violence.

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La DJ Barbara Butch va déposer plainte jeudi à l'encontre de La France insoumise pour provocation à la haine et à la violence, a annoncé son avocate Me Audrey Msellati, sollicitée par l'AFP, cinq jours après l'interruption de son concert à Grenoble par des militants propalestiniens et Insoumis.

Plusieurs plaintes vont être déposées «ce jour», à Grenoble et Paris, et viser «notamment le mouvement de La France Insoumise, certains de ses élus et représentants locaux, ainsi que le média d'extrême droite Omerta et l'essayiste Alain Soral», a précisé Me Msellati.

«Barbara Butch et sa société Butch Events déposent plainte» jeudi, a indiqué son conseil dans un communiqué, évoquant «des faits susceptibles de constituer, notamment, les délits de provocation publique à la haine et à la violence, violences aggravées, entrave à la liberté de création artistique, cyberharcèlement aggravé, diffamation et injure publiques aggravées». «Le débat est une liberté; la violence est une infraction», a encore affirmé Me Audrey Msellati.

Tous les chefs de plainte ne s'appliquent pas à tous les acteurs visés, a souligné le conseil de Mme Butch. Le parquet de Grenoble a ouvert mardi une enquête pour «délit d'entrave concertée aux libertés».

«Je suis toujours en état de choc», a déclaré sur BFMTV mercredi soir l'artiste de 45 ans, «je ne m'attendais pas à une telle violence».

«Jets de bouteilles en verre»

Samedi soir, son concert à Grenoble a été interrompu au bout d'une vingtaine de minutes en raison d'une action de militants propalestiniens et LFI répondant à un appel au boycott lancé notamment par la section iséroise des Insoumis. La mairie a fait état de «jets de bouteilles en verre» et autres projectiles «visant délibérément la scène» lors du passage de la DJ.

Ces militants lui reprochaient sa participation, en 2025, à un événement organisé à la résidence de l'ambassadeur de France en Israël et d'avoir signé une tribune en faveur de la proposition de loi Yadan, qui visait à «lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme», contestée et retirée depuis.

La cheffe de file des députés LFI, Mathilde Panot, a reconnu mercredi sur BFMTV que le tract distribué par des militants Insoumis était «mauvais» et a condamné insultes et jets de projectiles. Mais «il n'y a pas d'antisémitisme dans nos rangs», a-t-elle insisté.

Multicondamné en France, l'essayiste d'extrême droite Alain Soral avait rejoint la Suisse en 2019 pour échapper à la prison. Il a récemment annoncé être «réfugié» en Russie, après avoir été condamné en mars en Suisse à une peine de cinq mois de prison ferme pour des propos antisémites et homophobes.

Me Msellati a estimé:

«La liberté de critiquer n'emporte pas celle d'empêcher autrui, par la force ou par la peur, de travailler»

Barbara Butch, elle, a assuré qu'elle serait bien aux platines, «avec panache», au cours d'un festival dans l'Yonne samedi. (svp/sda/ats/afp)