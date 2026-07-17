Vidéo: watson

Ce pilote de chasse américain va avoir des problèmes

En Floride, une journée ordinaire à la plage a soudainement basculé lorsque deux avions de chasse de l'US Navy ont surgi au-dessus des parasols. La manœuvre, d'une audace rare, laisse sans voix.

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Mercredi, deux chasseurs américains ont survolé à très basse altitude une plage de Floride, surprenant les vacanciers installés sur le sable.

Les images de cette manœuvre impressionnante 🛩️

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Les deux appareils appartenaient aux «Blue Angels», la célèbre patrouille acrobatique de l'US Navy. Cette dernière a d'ailleurs ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de l'un des pilotes, accusé d'avoir volé un peu trop près de la tête des estivants.



Si l'unité d'élite compte environ 150 militaires actifs, on ignore encore à quelles sanctions le pilote s'expose à l'issue de l'enquête.

