bien ensoleillé10°
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

Les centrales électriques iraniennes dans le viseur

De la fumée et des flammes s’élèvent après une frappe aérienne israélienne qui a touché le pont de Qasmiyeh, près de la ville côtière de Tyr au Liban dimanche.
De la fumée et des flammes s’élèvent après une frappe aérienne israélienne ayant touché le pont de Qasmiyeh, près de la ville côtière de Tyr, dimanche.Keystone

Les centrales électriques iraniennes dans le viseur

Plus de trois semaines après le début du conflit au Moyen-Orient, les Iran pourraient voir leurs centrales électriques devenir de nouvelles cibles, alors que Washington menace d’intervenir si le pays ne rouvrirait pas le détroit stratégique d’Ormuz.
22.03.2026, 18:5222.03.2026, 18:52

Plus de trois semaines après le début de la guerre au Moyen-Orient, des infrastructures clés de la région sont visées, qu'il s'agisse de sites gaziers, pétroliers ou nucléaires.

Le conflit pourrait se propager aux centrales électriques, Washington ayant menacé de s'en prendre à celles qui se trouvent en Iran si le pays ne rouvrait pas d'ici lundi soir le stratégique détroit d'Ormuz, crucial pour l'approvisionnement mondial en pétrole.

L'Iran compte plus de 90 centrales électriques, dont certaines se trouvent sur le rivage du Golfe, au coeur des hostilités qui ont débuté le 28 février avec des attaques israélo-américaines sur Téhéran.

Environ 38% de l'électricité est produite par des centrales à cycle combiné (utilisant turbines à gaz et à vapeur), suivies des centrales à gaz (26%). Les énergies renouvelables représentent 13% des sources d'électricité, d'après l'agence Irna, qui citait des responsables en décembre 2024.

L'énergie nucléaire ne compte que pour 1% des sources d'approvisionnement: l'Iran dispose d'une seule centrale opérationnelle à Bouchehr, construite par la Russie, d'une capacité de production de 1000 mégawatts.

En septembre 2025, Téhéran et Moscou ont en outre signé un contrat valorisé à 25 milliards de dollars pour la construction de quatre autres centrales nucléaires dans le sud de l'Iran, avec pour chacune une capacité d'environ 1255 MW, selon Irna.

C'est quoi, ce site nucléaire israélien ultra secret bombardé par l'Iran?

Si les Occidentaux suspectent l'Iran de vouloir se doter de la bombe atomique, la République islamique met en avant son droit au nucléaire civil.

Electricité rationnée

Pays aride, l'Iran est régulièrement confronté à des épisodes de sécheresse et les étés y sont souvent chauds, augmentant mécaniquement la consommation d'électricité pour alimenter les climatisations.

Malgré ses importantes ressources pétrolières et gazières, le pays connaît des pénuries d'énergie, en raison de la vétusté de ses infrastructures et des sanctions internationales.

L'Iran est donc parfois contraint de rationner l'électricité, faute de gaz suffisant pour alimenter ses centrales.

La centrale iranienne la plus importante est située à Damavand, en périphérie de la province de Téhéran, qu'elle alimente en partie.

Elle couvre environ 193 hectares et produit près de 2900 mégawatts d'électricité, selon le groupe iranien Mapna, une entreprise impliquée dans le développement et la construction d'infrastructures énergétiques.

La deuxième centrale la plus grande est celle de Shahid Salimi à Neka, dans la province septentrionale de Mazandaran. Elle a une capacité de production de 2214 mégawatts.

Enfin, la troisième, Shahid Rajaï, est située dans la province septentrionale de Qazvin, avec une capacité de production totale de 2042 mégawatts. (tib/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Malgré les crises, Swiss vise une nouvelle destination long-courrier
Malgré les crises, Swiss vise une nouvelle destination long-courrier
de Benjamin Weinmann
Cette blague de Trump a créé le malaise
Cette blague de Trump a créé le malaise
Pourquoi les Italiens vont payer l'essence «moins cher que les Français»
Pourquoi les Italiens vont payer l'essence «moins cher que les Français»
Cet ancien grand banquier espagnol risque 173 ans de prison
Cet ancien grand banquier espagnol risque 173 ans de prison
Thèmes
Des manifestations, en Iran et ailleurs
1 / 11
Des manifestations, en Iran et ailleurs
Des Iraniennes tiennent des photos de Mahsa Amini, les mains peintes en rouge, lors d'une manifestation devant le consulat d'Iran suite à la mort de Mahsa Amini, à Istanbul, en Turquie, le 17 octobre 2022.
source: epa / sedat suna
partager sur Facebookpartager sur X
Iran: quatre dépôts pétroliers frappés à Téhéran et ses environs
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Fort suspense pour le second tour des municipales en France
Les électeurs votent ce dimanche pour le second tour des municipales dans de nombreuses villes clés comme Paris, Lyon ou Marseille, où les rapports de force restent incertains, sur fond de progression de La France insoumise et du Rassemblement national.
Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse... Le suspense est de mise dans la quasi-totalité des grandes villes françaises au second tour dimanche des municipales. Les élections sont marquées par la poussée de La France insoumise et du Rassemblement national.
L’article