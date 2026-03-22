De la fumée et des flammes s’élèvent après une frappe aérienne israélienne ayant touché le pont de Qasmiyeh, près de la ville côtière de Tyr, dimanche. Keystone

Les centrales électriques iraniennes dans le viseur

Plus de trois semaines après le début du conflit au Moyen-Orient, les Iran pourraient voir leurs centrales électriques devenir de nouvelles cibles, alors que Washington menace d’intervenir si le pays ne rouvrirait pas le détroit stratégique d’Ormuz.

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Plus de trois semaines après le début de la guerre au Moyen-Orient, des infrastructures clés de la région sont visées, qu'il s'agisse de sites gaziers, pétroliers ou nucléaires.

Le conflit pourrait se propager aux centrales électriques, Washington ayant menacé de s'en prendre à celles qui se trouvent en Iran si le pays ne rouvrait pas d'ici lundi soir le stratégique détroit d'Ormuz, crucial pour l'approvisionnement mondial en pétrole.

L'Iran compte plus de 90 centrales électriques, dont certaines se trouvent sur le rivage du Golfe, au coeur des hostilités qui ont débuté le 28 février avec des attaques israélo-américaines sur Téhéran.

Environ 38% de l'électricité est produite par des centrales à cycle combiné (utilisant turbines à gaz et à vapeur), suivies des centrales à gaz (26%). Les énergies renouvelables représentent 13% des sources d'électricité, d'après l'agence Irna, qui citait des responsables en décembre 2024.

L'énergie nucléaire ne compte que pour 1% des sources d'approvisionnement: l'Iran dispose d'une seule centrale opérationnelle à Bouchehr, construite par la Russie, d'une capacité de production de 1000 mégawatts.

En septembre 2025, Téhéran et Moscou ont en outre signé un contrat valorisé à 25 milliards de dollars pour la construction de quatre autres centrales nucléaires dans le sud de l'Iran, avec pour chacune une capacité d'environ 1255 MW, selon Irna.

Si les Occidentaux suspectent l'Iran de vouloir se doter de la bombe atomique, la République islamique met en avant son droit au nucléaire civil.

Electricité rationnée

Pays aride, l'Iran est régulièrement confronté à des épisodes de sécheresse et les étés y sont souvent chauds, augmentant mécaniquement la consommation d'électricité pour alimenter les climatisations.

Malgré ses importantes ressources pétrolières et gazières, le pays connaît des pénuries d'énergie, en raison de la vétusté de ses infrastructures et des sanctions internationales.

L'Iran est donc parfois contraint de rationner l'électricité, faute de gaz suffisant pour alimenter ses centrales.

La centrale iranienne la plus importante est située à Damavand, en périphérie de la province de Téhéran, qu'elle alimente en partie.

Elle couvre environ 193 hectares et produit près de 2900 mégawatts d'électricité, selon le groupe iranien Mapna, une entreprise impliquée dans le développement et la construction d'infrastructures énergétiques.

La deuxième centrale la plus grande est celle de Shahid Salimi à Neka, dans la province septentrionale de Mazandaran. Elle a une capacité de production de 2214 mégawatts.

Enfin, la troisième, Shahid Rajaï, est située dans la province septentrionale de Qazvin, avec une capacité de production totale de 2042 mégawatts. (tib/ats)