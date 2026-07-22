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La Sicile brûle

Des dizaines d'incendies ravagent actuellement l'île italienne, mettant les pompiers en difficulté. Plusieurs maisons ont été endommagées.

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La saison des incendies bat son plein en Sicile. Des dizaines de feux sont actuellement actifs sur «l'ensemble du territoire» de l'île, indique Rai news. Les interventions, très nombreuses, «mettent à dure épreuve les secouristes», écrit encore le média de service public.

Les flammes ravagent surtout les zones rurales, mais plusieurs localités ont également été touchées. La ville de Palerme est restée sans électricité pendant trois heures, rapporte Il Post, et des tronçons d'autoroute ont également dû être fermés.

Dans plusieurs petites communes, des maisons ont été endommagées. Un incendie de grande ampleur, attisé par le vent, a notamment atteint le village de Santo Stefano Quisquina. Plus de 100 personnes ont déjà été évacuées, alors que les flammes menacent un dépôt d’oxygène, une clinique, une station-service et une usine de feux d’artifice.

Parc éolien endommagé

A Castronovo di Sicilia, le feu a également atteint les habitations. Des entrepôts industriels, ainsi qu'un parc éolien, ont en outre été touchés.

La situation est actuellement «critique» dans la région de Catane, où se concentrent la plupart des interventions. De nombreux pompiers, ainsi que les carabiniers, la police et le Corps forestier d'Etat sont déployés sur le terrain.

Ces incendies sont alimentés par les fortes chaleurs. Selon le site Il Météo, les températures maximales frôlent, voire dépassent les 40 degrés dans une bonne partie de l'île. Certains feux sont en cours depuis plusieurs jours, ajoute Il Post, alors que d'autres se sont déclarés en début de semaine.

(asi)