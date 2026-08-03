Une panne a plongé Cuba dans l'obscurité. Keystone

Nouvelle panne nationale d'électricité à Cuba

L'île des Caraïbes a de nouveau été plongée dans le noir cette nuit après une «déconnexion totale» du système électrique national.

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Une panne de courant généralisée est en cours à Cuba dans la nuit de dimanche à lundi, a fait savoir la compagnie nationale d'électricité, alors que l'île est soumise à un blocus pétrolier américain.

La compagnie d'Etat Union electrica (UNE) a signalé sur les réseaux sociaux une «déconnexion totale» du système électrique national qui a plongé le pays dans l'obscurité, y compris la capitale, La Havane.

Les coupures se sont aggravées depuis janvier

Frappée par une grave crise économique depuis cinq ans, Cuba subit régulièrement des coupures de courant totales ou partielles en raison de l'infrastructure obsolète et de la pénurie de carburant.

Les coupures de courant se sont aggravées depuis janvier, lorsque Washington a imposé à l'île un blocus pétrolier qui complique l'approvisionnement en carburant des centrales électriques et des générateurs de secours, qui fonctionnent généralement au diesel importé.

Samedi soir, déjà, l'ouest de Cuba avait été frappé par une panne d'électricité généralisée. Le courant avait été rétabli dimanche. (jzs/ats/afp)